Nazareno Mottola dio positivo de coronavirus

El humorista Nazareno Mottola, que forma parte del ciclo Polémica en el bar (América) dos veces por semana, confirmó a LA NACION que contrajo coronavirus y se encuentra aislado en su casa. "Estoy bien, por suerte, y lo bueno es que no sucedió durante el programa", aclaró el actor.

"Estoy solo en Polémica en el bar y menos mal que voy lunes y miércoles, cuando me dieron el resultado del hisopado el sábado, avisé y me quedé encerrado. Apenas me enteré avisé a todos, a la gente del edificio que me crucé también porque además usé el ascensor y esas cosas. Por suerte, acá todo el mundo tiene buena onda, pero avisé a todos y me quedé encerrado en mi casa".

El humorista se mostró además muy agradecido con sus vecinos especialmente porque ante esta situación se mostraron muy solidarios con él: "Cuando termine voy a agradecer a la gente del edificio porque realmente me ayudan, están a mí disposición y me preguntan qué necesito que me compren, me van a buscar las cosas, me suben los pedidos y me los dejan en la puerta de mi casa. Así que el edificio se portó muy bien conmigo".

Por otro lado, Mottorola quiso hacer algunas aclaraciones respecto de su participación en el programa de Rodrigo Lussich, En el show de los escandalones, ya que en las redes sociales empezó una polémica respecto de por qué el conductor no se había hisopado si el humorista había dado positivo de Covid. "Al programa fui de invitado una vez [hace más de quince días] y la idea por ahí es quizás estar, pero no he vuelto a hablar todavía y con esta situación menos. Estoy solo en Polémica en el bar".

Y en cuanto a sus compañeros de Polémica en el Bar expresó: "Me llamaron todos los muchachos, todos muy buena onda y solidarios. Me preguntaron obviamente todo. Estoy bien, por suerte".

Motottola se hizo popular gracias a las cámaras ocultas de Videomatch y luego por su trabajo en el programa Sin Codificar (América-Telefe). De ahí en adelante ha seguido su carrera en otros ciclos de la pantalla chica como El muro infernal (Telefe) y también incursionó en el teatro.

La Nación