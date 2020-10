Cafiero pidió a la oposición que “baje los decibeles”

En su segundo informe de gestión ante el Senado, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, mantuvo un picante intercambio con la oposición, a la que le recomendó “alejarse del discurso del odio” porque “va camino a convertirse en una derecha antidemocrática y minoritaria”.

El tenso momento se dio ante la pregunta de la senadora radical Pamela Verasay - “¿qué piensa sobre la oposición?”- y la respuesta del ministro coordinador.

“Si no baja los decibeles y no se aleja del discurso del odio, va camino a convertirse en una ultraderecha antidemocrática y minoritaria. Esta suerte de terraplanismo que están tratando de agitar no lleva a ningún lado. Quieren discutir sobre valores democráticos, sobre libertades, incluso le discute a la ciencia cuestiones lógicas y comprobadas. No me parece el camino”, señaló.

"La actividad productiva está totalmente funcionando", aseveró Cafiero, pero admitió que todavía "quedan actividades económicas como turismo y espectáculos, que tienen ciertas limitaciones".

En ese contexto, cuestionó las marchas convocadas por sectores de la oposición, durante los últimos meses, a las que calificó como "marchas del contagio".

"Convocar a marchas del contagio no va a ayudar a que la Argentina se recupere. La pandemia está ahí afuera. No naturalicemos los números de contagios y muertes", reclamó.

Además, recordó que Argentina "conserva una tasa de mortalidad baja porque supo fortalecer su sistema de salud", y les pidió "dar el ejemplo". Por otro lado, Cafiero subrayó que el Gobierno está trabajando para "asegurar las dosis necesarias" de la vacuna contra la covid-19 en el país.

"No vamos a autorizar ninguna vacuna que no tenga todos los requisitos necesarios para aplicarse en nuestro territorio", advirtió y dijo que la primera etapa de vacunación "seguramente estará destinada para la población de riesgo y los trabajadores de la salud".

Por su parte, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio del Senado, el radical formoseño Luis Naidenoff, pidió hoy "diálogo" al Gobierno de Alberto Fernández ante la coyuntura económica y de salud que enfrenta la Argentina y cuestionó el "aislamiento" del Poder Ejecutivo.

"Dejen el aislamiento. Depende de ustedes. Si hacen una convocatoria amplia, vamos a estar", afirmó el legislador formoseño durante el cierre del informe que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, brindó ante la Cámara alta.

(JML)