Un Grito Clandestino en medio de la pandemia

Leonardo “Puma” Tabossi es el guitarrista y cantante de Grito Clandestino, un grupo metalero de Corrientes que ya es referencia de la movida local, también habló de este presente de pandemia, streaming y creaciones constantes para llegar bien afirmados a esa tan mentada “nueva realidad”, sea cual fuere su característica y desafío.

Los años de experiencia de sus integrantes y el alto rodaje por diversos escenarios de la provincia y la región, posiciona a la banda -formada hace seis años- en la cúspide creativa del género. Todo esto sumado a un potente primer disco: “Sigo peleando de pie”, que salió en 2017.

Con estos antecedentes, y en medio de la pandemia, crece la expectativa por el segundo álbum del grupo integrado por el mencionado Puma Tabossi, José Pablo “Conejo” Méndez, Edgardo “Patraca” Sánchez y Mariano Ybarra.

“Estamos arrancando el proceso de grabación. La semana pasada comenzamos a hacer algunas primeras tomas de lo que serán las maquetas con la cuales iremos grabando todos los temas”, confirmó el Puma en diálogo con El Litoral.

También indicó que “en realidad, casi todas las canciones que vamos a grabar las venimos tocando desde hace mucho tiempo. Como ‘Forastero del Iberá’, que hace bastante la hacemos en los recitales y había quedado del primer disco. Sólo van a ver dos o tres temas que fueron creados hace poco tiempo y tiene un mínimo ruedo en vivo”. Durante la pandemia los Grito Clandestino se movieron bastante con algunos recitales grabados, otros shows por streaming y con la composición del segundo disco.

Al respecto el Puma contó: “Cuando comenzó la pandemia fuimos una de las bandas invitadas al ciclo TVera, unos acústicos que se grabaron en el teatro y se pasó por televisión y las redes. En principio nos pidieron que en una semana vayamos a grabar. Pero como nosotros teníamos la idea de trabajarlo mejor por ser un set acústico y en el Vera, les pedimos que nos dieran tiempo para preparar los temas con músicos invitados y todo. Entonces, nos agendaron para la segunda tanda de bandas, que en un principio iba a grabarse a mediados de año, pero finalmente quedó para el 2021. Así que quedamos en stand by”.

En este sentido remarcó que “lo bueno fue que, en el comienzo de la pandemia, empezamos a diseñar esa vuelta de tuerca para hacer los temas en formato acústicos y ver cómo sería nuestra presentación, etcétera. Incluso recurrimos a nuestros amigos músicos, unos capos, que también iban a participar con acordeón y piano, por ejemplo. Finalmente armamos un gran show que ojalá se pueda brindar a pleno el año que viene”.

Al respecto señaló que “este parate nos permitió divertirnos con nuestra música”.

También, en el segundo semestre del año Grito Clandestino participó de la edición 2020 del Taragüí Corrientes Rock que se llevó a cabo en septiembre en formato virtual.

Además, fueron parte de la grilla del Metal Argentum Online Fest que se desarrolló hace poco con una importante cantidad de bandas del país. “Eso fue buenísimo porque nos abrió la posibilidad de que metaleros de otros puntos de la Argentina nos escucharan”, resaltó el Puma.

Semillas y raíces

En cuanto al nuevo disco de la banda, Tabossi anunció que “se va a llamar ‘Nuevas semillas, viejas raíces’. El tema que le dio nombre dice en su estribillo: ‘Sembrando nuevas semillas, regando viejas raíces’. Y el espíritu de esa canción es graficar lo que nos pasa cuando vamos y tocamos para gente nueva, que serían las nuevas semillas, y también regamos a las viejas raíces, que son los amigos de la vieja escuela”.

“Después le escribí una canción a mis hijos, llamado ‘Grito en libertad’. Y les hablo a mi hijo y mis hijas viendo hacia futuro lo que pueden sufrir en la vida. Refiere a que cada uno debe encontrar la libertad en sí mismo, y si te forrean hay que patear el tablero y basarse en la energía de cada uno”, explicó.

Otra canción destacada es la conocida “Forastero del Iberá”, la cual “habla un poco de mi historia, de cómo caí acá en Corrientes”, acotó. Además, “incluiremos una canción que hizo el bajista, Conejo Méndez, y que la va a cantar él. Es un tema que tiene una impronta más punk”, reveló.

Radial y pospandémico

—En medio de la pandemia también comenzaste un programa de radio, ¿cómo resultó esa experiencia?

—Es muy buena experiencia en donde mostramos el gran material que hay de las bandas locales y de la región. Estoy convencido de que la movida que hay en el NEA es muy buena. Y me parecía que era una deuda que tenemos todos de no conocer a nuestros pares. Es mi humilde aporte a nuestra cultura, a la movida local y también un reconocimiento para los que hacemos música.

Otra cosa muy positiva del programa(Aña Memby. Nuestro Rock, por Espectro FM 98.9mhz, domingos a las 17)es la diversidad de estilo. Escuchás desde metal, a blues, ska y reggae. Me parece que es algo que nosotros, como movida roquera en general, no supimos ser estratégicos en la ciudad para unirnos más entre todos los estilos y lograr así mejoras para todos”.

—¿Cómo te imaginás la pospandemia?

—Me imagino que un camino posible para la vuelta de los recitales en Corrientes es que se puedan hacer shows en el Ecoparque del ex Hipódromo. Eso podría ser una alternativa viable, porque es un lugar abierto y se puede guardar distancia, con todos los cuidados preventivos. Lo de los recitales tipo autocine lo veo muy difícil, sobre todo porque la mayoría de los metaleros no tienen auto, irían en bici nomás, jaja. Me parece que ese es un formato para otro género, mucho más masivo.

—¿Y el streaming seguiría siendo una alternativa válida?

—Lo que tiene de bueno esa modalidad y que aún no le sacamos el jugo, desde lo económico, es que puede permitir que gente que no asiste a los recitales pueden experimentarlo de manera virtual, como ser tus viejos, amigos, compañeros de laburo, etcétera.

Así, podrán ver a tu banda en vivo y también colaborar con un aporte monetario, como se hace ahora a través del depósito en una cuenta CBU. Son gente que te verá por primera vez en vivo y, además, de corazón te estarán colaborando con unos mangos. Incluso hay muchos heavies de la vieja guardia que ya no van a los recitales, pero con esta modalidad podrán sumarse y apoyar.

—¿Pero el recital presencial se extraña mucho no?

—Esa sensación es única, pero hay que acomodarse a lo que viene. Tocar para la gente es hermoso, es algo in-des-crip-tible…