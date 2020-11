Malestar de una familia por la exigencia del cobro de hisopado ante emergencia de salud

Una familia correntina que vive en Barranqueras, Chaco, se encuentra solicitando que se le permita pasar el puente Belgrano a una mujer que necesita hacerse estudios en el Instituto de Cardiología, sin tener que abonar el hisopado que obliga el Gobierno de la provincia.

Julio Simonit, hijo de Diana Navarro, contó a El Litoral que su madre es una docente jubilada de 73 años que vive junto con su marido en Barranqueras y que debe hacerse chequeos habitualmente en el Cardiológico, institución de la cual es socia. “Desde marzo no se puede atender porque para pasar el puente deben abonar cerca de 11 mil pesos por los hisopados”, señaló.

Simonit detalló que en los últimos días se tornó más urgente la necesidad de acudir al centro de salud, ya que la mujer viene teniendo “picos de presión debido a patologías cardíacas no tratadas. Llamamos al call center del Gobierno y nos dijeron que podemos tramitar el pase, pero tenemos que pagar sí o sí los hisopados. Pregunté si se podía hacer una excepción, pero insistieron con el pago”, sostuvo el hombre. Además, aseguró que además, “en el Cardiológico no la quieren recibir si no padeció covid y tiene el alta”.

Vale recordar que han habido varios casos de personas que denunciaron la imposibilidad de abonar un canon por hisopado, cuando la causa del traslado por el puente viene de una emergencia sanitaria.

(GMC)