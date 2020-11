Fuertes declaraciones de Bolsonaro hacia Biden

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reaccionó de forma velada a una advertencia del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, sobre la destrucción de la Amazonía y afirmó que “cuando acaba la saliva, tiene que haber pólvora”.

“Vimos hace poco a un gran candidato a jefe de Estado diciendo que si yo no apago el fuego de la Amazonía va a levantar barreras comerciales contra Brasil. ¿Cómo vamos a hacer frente a todo eso?”, cuestionó sin mencionar de forma directa a Biden.

“La diplomacia no es suficiente. Cuando acaba la saliva, tiene que haber pólvora. No hace falta ni usar la pólvora, pero tiene que saber que hay”, agregó Bolsonaro, aliado de Donald Trump y uno de los pocos mandatarios que no felicitó al demócrata Biden tras el triunfo proyectado en las elecciones de Estados Unidos.

(EN)