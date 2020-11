Habría arrojado veneno para perros y quedó registrada en cámaras de seguridad

Una mujer oriunda de Curuzú Cuatiá fue denunciada por organizaciones protectoras de animales ya que supuestamente habría arrojado veneno para perros. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y según testimonio de vecinos, es una práctica que realizaría con frecuencia.

El hecho trascendió luego de que la ONG Movimiento Argentino de Protección Animal Curuzú Cuatiá (Mapacc) denunciara, primero públicamente y luego ante la Justicia, a una mujer por presuntamente arrojar veneno para perros. En el Facebook oficial de Mapacc se pueden observar dos videos de distintos momentos; uno registrado de día y otro por la noche. En el primero se observa cuando la mujer llega en una camioneta marca Ford Eco Sport e ingresa a lo que sería su propiedad. Posteriormente sale del vehículo, camina hasta afuera de la propiedad y arroja una bolsa con lo que -denuncia Mapacc- sería veneno.

En el segundo video la acción transcurre por la noche y de manera similar, pero esta vez caminando, va hasta el mismo lugar y tira nuevamente un pequeño paquete o bolsa. Acto seguido mientras se aleja, se puede observar cómo un pequeño can se acerca y come del elemento tirado por la señora. El dueño del perrito que come del supuesto veneno sería quien radicó la denuncia ante la policía.

Indignación

La publicación con la denuncia en el Facebook de Mapacc rápidamente se llenó de comentarios de indignación y fue compartida más de 176 veces. “En el video se aprecia cómo una señora conocida por los vecinos de la zona del barrio Centenario, por calle 25 de Mayo entre el Maestro y Berón de Astrada de nuestra ciudad, arroja veneno en la vía pública, y un perrito se acerca a comer”, comienza diciendo el posteo.

En tanto que luego se pregunta, “¿el veneno arrojado puede matar a perros, gatos, o cualquier animal o ser vivo que lo ingiera? ¿Y qué pasaría si un nene del barrio toma contacto con esta sustancia?”.

En el hilo vecinos de zonas aledañas a la casa de la supuesta “envenenadora” manifestaron conocer el modus operandi de esta mujer, e incluso varias personas manifestaron haber perdido a sus mascotas luego de que llegaran “enfermas” tras deambular por esa zona. “A mí me envenenaron varios perritos que se me escapan, iban para esos lados y venían envenenados.

El último perrito sufrió muchísimo para morir estuvo como cinco horas agonizando, le hicimos de todo, pero no pudimos salvarlo. A mí siempre me decían que eran ellos los que envenenaban, pero no teníamos pruebas, ahora con las cámaras se pudo comprobar”, escribió un vecino en la publicación.

(AB)