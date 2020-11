Comunicaciones va por su primer triunfo

Con la intención de ponerle un punto de inflexión a un inicio inesperado en la temporada 2020-21 de la Liga Nacional de Básquetbol, esta noche, Comunicaciones de Mercedes se medirá frente a Libertad de Sunchales. El encuentro, que cerrará la séptima fecha de la Conferencia Norte, se disputará desde las 21.30 en el estadio Héctor Echart de Ferro Carril Oeste.

Comunicaciones todavía no ganó en la presente competencia. Perdió los seis partidos que disputó y es el tercero que más puntos recibe por juego (82.3 de promedio) en la Conferencia Norte. Mientras que Libertad solamente ganó uno y es el segundo más goleado (82.7 puntos por encuentro).

"El arranque del equipo no fue lo que esperábamos. Porque esperábamos tener algunos juegos ganados. En todos se buscó ganar y hasta el último minuto tuvimos muchas chances, pero no pudimos resolver algunas cosas que son normales en la situación que estamos viviendo, en la que no hay tiempo para corregir", comentó Mariano Fierro, jugador de Comunicaciones.

A lo largo de las primeras fechas, se sumaron jugadores al plantel que conduce Ariel Rearte y eso complicó la producción colectiva de Comunicaciones.

"Nos faltaron jugadores importantes como Junior (Cequeira), se incorporó Nico (Paletta) con muy pocos entrenamientos. Los internos (Isla y Williams) llegaron cuando ya estábamos en la burbuja. La verdad es que es un arranque que nadie lo esperaba", agregó el ala pivote bonaerense.

(FB)