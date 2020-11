Piloto correntino competirá en el campeonato brasileño

El correntino Julián Nacimento participará el próximo domingo de la cuarta etapa del Campeonato Brasileño de Motociclismo. La actividad tendrá lugar en Cascavel y el oriundo de Santo Tomé competirá en la categoría Yamaha R3 Cup.

“A fines de de septiembre recibí la invitación para participar en un par de etapas del campeonato. Desde entonces me puse a entrenar de otra forma ya que por la pandemia las actividades deportivas estaban suspendidas” comentó el motociclista. “Hacía siete meses que no subía a la moto de carrera, pero tenía entrenamiento físico. Durante octubre y noviembre me traslade a Buenos Aires donde todos los jueves entrené en el autódromo Juan Gálvez. También ensayé en un cartódromo. Voy a dar lo mejor de mí, es una responsabilidad muy grande. Para llegar al campeonato tuvimos que hacer un enorme esfuerzo económico” resaltó Nacimento.

El santotomeño actualmente pertenece al equipo MG Bikes Racing Yamaha y fue designado representante argentino del programa de formación de jóvenes pilotos para representar al país en la categoría Yamaha R3 Cup en las dos últimas etapas del campeonato brasilero.

El próximo compromiso para el correntino será el 13 de diciembre en Goiana.