Esmeralda Mitre acusó a su ex por el polémico video: "Me encerró una hora en la terraza"

Esmeralda Mitre salió a hablar luego del escándalo que se generó luego de que se difundiera un video en el que discute fuertemente con su expareja, Juan Cruz Padilla, en la terraza de su departamento.

Padilla la había acusado de estar "obsesionada" y de querer entrar a su casa a la fuerza. En respuesta a esto, Mitre aclaró que al tener todas sus redes sociales "hackeadas", lo llamó por teléfono y acordaron reunirse ese día.

"Fui a hablar con él, entre por la puerta, porque tendría que ser SpiderMan si entraba por la terraza", dijo en el programa Intrusos. "Salimos a hablar a la terraza, me encerró en la terraza y estuve como una hora para salir, traté de salir por ahí pero no podía", aseguró Esmeralda al conductor Jorge Rial.

"Me encerró para filmarme", acusó y resaltó que su ex "mandó el video a los medios". "Le gustan mucho las cámaras e inventa escándalos", dijo acerca de qué podría haber generado la actitud de Padilla.

Al ser consultada por cómo era la relación que tenían y si había sido violentada por Padilla, Mitre dijo: "Nunca me pegó pero sí hubo violencia". Y para cerrar, aclaró: "Yo no me obsesiono, yo lo deje a él".

La Línea 144 brinda atención telefónica especializada a mujeres víctimas de violencia de género durante las 24 horas, los 365 días del año. Es anónima, gratuita y nacional.

La Opinión Austral