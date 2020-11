La dura réplica de Nacha Guevara a Lola Latorre que derivó en su renuncia al Cantando 2020

Lola Latorre regresó este miércoles al Cantando 2020 tras haber cumplido la sanción que le impusieron por haber asistido a una fiesta clandestina. En su devolución, Nacha Guevara fue muy dura con la hija de Diego y Yanina Latorre. “¿A Lola no le decís nada?”, le preguntó Ángel de Brito a la jurado, haciendo referencia a que la jurado había pedido que no dejen retornar al show a Pablo Ruiz por una situación que algunos vieron como similar a la de Latorre.

“No, nada. Hay un momento en el que yo dejo de perder mi tiempo y mi energía en casos que considero perdidos”, expresó Nacha. “¿Pérdidos desde lo musical?”, repreguntó el conductor del certamen, y no obtuvo respuesta. “Nada para decir”, manifestó Lola Latorre cuando le dieron el derecho a réplica.

“La verdad es que me sancionaron, pero la gente opina y se pasa. Hablé de la violencia en las redes. Y dudé en volver. Me lo empecé a preguntar. Vamos a dar lo mejor, pero tuve mi momento”, reconoció la participante. “Mis compañeros dijeron cosas… Así que era volver a un lugar donde nadie me quiere. Es como feo”, había dicho angustiada minutos antes en La Previa del Show.

“Los comentarios que hubo… Los compañeros del certamen pueden opinar lo que quieran. Muchos medios levantaron que estaba embarazada, que mi novio me dejó por la fiesta clandestina… Dijeron cualquier cosa”, se molestó la hija de Yanina Latorre. “Dije que me estaba haciendo un tratamiento en la cara, y en un medio dijeron que estaba estresada y me salió acné… Ya está. Demasiado”, continuó. “No me voy a hacer la víctima. Pero hay un límite, me parece un montón”, concluyó

Evidentemente, Nacha Guevara no aceptó el reingreso de la participante al concurso de canto. Tal como pasó con Pablo Ruiz, que tuvo una segunda oportunidad en la pista al reemplazar a Lola Latorre. La jurado no vio con buenos ojos su presencia en la pista. “Pablo, no pensé que volvías. Tengo que decir algo. Estoy cansada de que este país trate igual al que hace las cosas correctamente que al que no hace las cosas correctamente. Esa es una de las desgracias de nuestra tierra, no sabemos distinguir eso. Así que con eso te he dicho todo”, le dijo la artista al participante hace dos semanas.

“Igual, yo pido disculpas, hice todo lo qUE tenía que hacer, los test”, respondió Pablo Ruiz. Pero Guevara se quedó con la última palabra: “Sigo pensando lo mismo, que fue una irresponsabilidad, una inconsciencia y una falta de respeto a tus compañeros. No voy a hablar más del tema, perdón”.

Recordemos que Nacha Guevara estuvo ausente lunes y martes en el Cantando 2020. La artista grabó un video para contar la noticia a sus seguidores de las redes sociales y así evitar especulaciones en cuanto a su ausencia en el programa conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández por la pantalla de El Trece.

“Les quiero comentar algo: el lunes y martes no voy a estar en el programa porque tengo que hacerme un chequeo. Es algo que tengo pendiente desde el mes de abril. Ya no lo puedo seguir postergando y lleva mucho tiempo, ayunas y cosas. Entonces, la producción, a la que le agradezco, me hizo el favor de decir que no viniera el lunes y martes”, dijo la actriz.

Infobae