Por robo, allanaron casa y secuestraron una escopeta

Efectivos de la Policía de Corrientes con asiento en la localidad de Pago de los Deseos, en el departamento de Saladas, allanaron un domicilio luego de tareas de investigación por un hecho delictivo y si bien no encontraron los elementos que buscaban, lograron secuestrar una escopeta y 25 cartuchos.

De acuerdo al informe brindado por la fuerza, el operativo se concretó el pasado martes, cuando los uniformados se hallaban tras la pista de un ilícito cometido días atrás. Por este motivo se diligenció una orden de allanamiento en un domicilio en donde podrían encontrarse elementos vinculados a ese hecho. Tras requisar la vivienda, no lograron hallar material de interés para dicha causa; no obstante, los agentes encontraron un arma de fuego tipo escopeta, calibre 16, y 25 cartuchos; el morador no pudo justificar fehacientemente la propiedad de los mismos.

Por esta razón se inició una causa en paralelo por supuesta infracción a la Ley Nº 25.886, con conocimiento de las autoridades judiciales, siendo el arma secuestrada y trasladada a dicha dependencia.

(AB)