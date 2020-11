Una mujer resultó con graves lesiones en accidente de tránsito

Una motocicleta terminó debajo de un automóvil, en un siniestro vial registrado anteayer en la esquina de las céntricas calles Bolívar y Jujuy.

Fuentes policiales indicaron que el vehículo circulaba por Bolívar y colisionó contra una moto de 110 c. c. que transitaba por la calle Jujuy, la cual era conducida por una persona de apellido Cabrera, que no sufrió lesiones; su acompañante, sin embargo, fue trasladada al Hospital Escuela.

La mujer fue identificada como Teresa Romero, quien sufrió lesiones múltiples, según indicaron los médicos que la atendieron al ser llevada de urgencia al centro de salud de la avenida 3 de Abril.

(WA)