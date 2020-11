“Si los gobernantes leyeran la Constitución tendríamos buenos gobiernos siempre”

El director propietario del diario El Litoral, Carlos Alberto Romero Feris, lanzó ayer un desafío para todos los gobernantes, que permitirá encauzar el país: “Leer y cumplir con la Constitución Nacional”.

“Si los gobernantes leyeran y siguieran al pie de la letra la Constitución tendríamos siempre buenos gobiernos. La Constitución es la hoja de ruta para el país, las provincias y los municipios, ahí está todo, lo demás es transgresión”, aseguró Romero Feris en declaraciones en la charla que mantuvo con el periodista Rubén Duarte en el programa La Otra Campana, que se emite por LT7 Radio Corrientes en simultáneo.

“En vez de pelearnos para modificar una Constitución, por intereses personales, debemos respetarla y cumplirla. Ese debe ser el vademécum, la guía, el mapa que debe seguir un gobernante. No debemos ir en su contra, que sólo nos trae conflictos”, dijo.

Volvió a defender al expresidente Mauricio Macri. “Gobernó sin mayoría en el Congreso, debió buscar siempre los consensos y así lo hizo”, dijo.

El empresario también opinó sobre la gestión nacional: “Alberto debe ejercer realmente la Presidencia. Los dobles comandos son sólo para emergencia”, alertó en relación a la figura de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su injerencia en la gestión.

También fue consultado sobre la actividad política. “Yo nací en una familia política. Pero por exceso de responsabilidad no fui candidato, tuve a mi cargo las empresas familiares, con varios golpes, propios de la actividad y además por respetos al mayorazgo”, recordó.

Sobre la situación de la provincia, Romero Feris destacó: “Corrientes fue previsora, se preparó para momentos difíciles. Ahora hay que cuidar al personal de salud como a los dioses, deben estar bien pagados, bien atendidos y que sean escuchados. La Provincia actuó muy bien a diferencia de otras. Se enojó el Chaco con nosotros. Pero en Formosa no te dejan entrar y así cuidan la cuestión interna”.

“Hay que sentarnos todos juntos a mirar el todo. También el país, en la faz sanitaria, en la económica, en la comercial y en la supervivencia de la población que hoy está hundida en un desempleo fulminante”, agregó.

Lamentó la situación del país y no dudó en calificar de manera negativa al Gobierno nacional. “Estamos sufriendo la inacción de un Gobierno que no tiene ningún plan, que lo único que sabe hacer es emitir, todo el día a troche y moche. La gente que tiene que estar bien paga no lo está, como el caso de la Policía de Buenos Aires y de los médicos, que son los que están yendo al frente de batalla en la pandemia y resulta que son los peores pagos del país. Las cosas están mal, no hay un plan económico, no hay un objetivo previsible”.

“El dólar que recibimos, los que algo producimos, está en 44 pesos. El dólar de la soja está en 44 pesos, de la carne en 48, así no hay competencia internacional para poder exportar y que entren divisas. A un país le entran divisas con préstamos, que no lo tenemos, con exportaciones que no podemos tener porque el tipo de cambio no es competitivo y con inversiones de gente que quiera venir a hacer algo en la Argentina, que tampoco tenemos por falta de seguridad jurídica”, concluyó.

(AG)