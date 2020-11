El colectivo de mujeres peronistas pide al interventor del PJ el acompañamiento al IVE

El colectivo de mujeres peronistas pidió al interventor del Partido Justicialista (PJ, Julio Sotelo, el acompañamiento al proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y de Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia presentado ante el Congreso de la Nación por nuestro Presidente de la Nación Dr. Alberto Fernández.

A través de un comunicado, solicitaron que los legisladores y legisladoras nacionales Ana Almirón, Carlos (Camau) Espínola, Jorge Antonio Romero,

Nancy Sand y José (Pitin) Ruiz Aragón sean instruidos para dar el voto positivo al proyecto IVE debido que se trata de una promesa de campaña electoral realizada a nivel nacional en conjunto con la provincial.

"Esta ley no obliga a nadie a realizarse una práctica que vaya contra sus propias creencias religiosas o morales, no atenta contra las libertades individuales. Lo que agrega es la posibilidad de darles salud pública gratuita y segura a las mujeres que llegan a tener que optar por terminar con un embarazo no deseado o fruto de un abuso, que en general sin ningún lugar a dudas son las más pobres y a las que históricamente el peronismo le ha garantizado derechos", fundamentaron.

"En Corrientes tenemos la triste estadística de contar con un altísimo porcentaje de niñas que el estado provincial no les garantiza el acceso a una ILE. Este

proyecto, también las alcanzaría y se evitaría la tortura a las que son sometidas", concluyeron.