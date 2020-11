Sanz denunció “un plan de impunidad y venganza” de Cristina

Ernesto Sanz, expresidente de la Unión Cívica Radical (UCR) y exsenador de Juntos por el Cambio, denunció ayer que la reforma de la Procuración General impulsada por el kirchnerismo forma parte de un “plan de impunidad y venganza” de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la Justicia.

"No es un hecho aislado. Esto responde a un plan. Este Gobierno tuvo muy pocos planes desde que arrancó y este fue uno. No es del Gobierno; es de la vicepresidenta, casi con exclusividad. El plan es quitar del medio a Eduardo Casal, que obviamente no responde ni a órdenes ni intereses de la vicepresidenta", planteó Sanz.

En diálogo con radio La Red, el referente opositor mendocino aseguró que el oficialismo quiso "modificar las reglas del juego, incluso llevándose por delante o cargándose al propio procurador que propuso Alberto Fernández, que es Daniel Rafecas".

"Este es un plan de impunidad y venganza. Agrego la desnaturalización de la figura de los arrepentidos, la falta de protección a los arrepentidos, los traslados de los jueces... No meto en esto a la reforma judicial porque arrancó en la esfera del propio Presidente, pero en el Senado se desvirtuó totalmente", agregó.

Y sentenció: "Fue una jugada política, en diez minutos se agregaron un montón de cargos, partidas presupuestarias. Fue el certificado de defunción del proyecto".

A más de ocho meses de que el Gobierno enviara el pliego del juez Rafecas al Senado para la Procuración, CFK no dio ningún paso para tratarlo ni convocó al candidato, tal como debe hacerlo la Comisión de Acuerdos que está en manos de la camporista Anabel Fernández Sagasti.

En cambio, impulsó la modificación de la ley para que el procurador sea designado no por las dos terceras partes sino por mayoría absoluta, lo cual fue rechazado por Rafecas, quien entiende que tal circunstancia disminuiría su poder e independencia al frente de los fiscales de la Nación.

El proyecto, cuyo dictamen fue aprobado el viernes pasado por la Comisión de Justicia del Senado y que se trataría en la Cámara este viernes o el próximo lunes, limita el mandato del Procurador a 5 años, establece como mecanismo de designación en el Senado la mayoría absoluta y mantiene los dos tercios para su remoción. Y presuponía una nueva escalada de tensiones entre el Presidente y su vice, ya que implicaría la declinación del candidato de Fernández y la entronización de alguien afín a Cristina.

Más definiciones

El Gobierno: "No sé si hay doble comando, pero sí una contradicción permanente que suena más a doble proyecto, a doble mirada de país. Esto es lamentable, porque mientras (Alberto y CFK) se consumen en esa dualidad, la Argentina camina por un camino descendente de decadencia. Y todos los actores están esperando realidades y hechos concretos".

l Juntos por el Cambio: "Hoy no hay líderes naturales en Cambiemos y no es una mala cosa. Se transformó en una coalición opositora con un liderazgo colectivo. Es una situación rara, particular, pero que se puede llevar adelante como transición antes de 2021 y 2023".

l Mauricio Macri: "No creo que nadie pueda jubilar o dejar en el camino a nadie, porque en este esquema de construcción colectiva, los liderazgos los va a definir la sociedad".

(AG)