Defensoría del Pueblo: el cargo continúa acéfalo, pero no descartan definirlo este año

Los 13 postulantes al cargo de Defensor del Pueblo que aprobaron el examen aguardan la convocatoria del coloquio que debía realizarse el 12 de noviembre, el cual fue suspendido por el regreso a fase 3 en Capital, dejando acéfalo el cargo. En tanto, desde Diputados indicaron que aguardan la evolución de la situación sanitaria para definir fecha de la entrevista y posible sesión especial para avanzar en caso de acuerdo con la designación.

La gestión de César Vallejos Tressens como Defensor del Pueblo venció el 13 de noviembre y luego de que la pandemia complicará el resto del proceso de selección que implica el coloquio y la designación por parte de los 2/3 de los legisladores provinciales, El Litoral consultó al presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Pedro Cassani. Al respecto, indicó: “Veremos si la pandemia permite continuar con el proceso de selección que esta inconcluso, para que luego se evalué la posibilidad de realizar una sesión especial para la designación".

"El temario de sesiones extraordinarias no se relaciona con esta designación que es el resultado del acuerdo de los 2/3 de las cámaras", aclaró Cassani.

El Litoral también consultó al diputado Horacio Mórtola (PJ), integrante de la Bicameral, quien en relación a la continuidad del proceso de selección del nuevo Defensor del Pueblo dijo que “y hasta que no podamos reanudar las reuniones seguramente se va a prorrogar por resolución de los presidentes de ambas cámaras, pero por la pandemia no pudimos continuar con el procedimiento para designar a una nueva persona en esa función”.

“Vamos a ver esta semana si podemos avanzar, pero todo esto va a depender de los consensos políticos en los cuales se pueda arribar. Pero es complicado porque terminamos el período de sesiones ordinarias y el gobernador Gustavo Valdés no dispuso que esto se trate en extraordinarias, aunque tiene la posibilidad de ampliar el temario”, indicó el legislador provincial.

En este marco, vale señalar que en relación a la continuidad del proceso hay varias versiones. Una de las fuentes cercanas a la Legislatura, informó a El Litoral que este año no se avanzaría con la designación del Defensor del Pueblo, ya que el cargo también formaría parte de la negociación electoral del año próximo. Mientras que desde otro sector político confirmaron a El Litoral que no se avanzará por falta de acuerdo político en la alianza gobernante. Y en ese contexto, también resuena el acuerdo que ya existe para avanzar en la designación de una mujer dentro de los tres que se encuentran en el bolillero que todo indicaría este año no dará ganador alguno.

Cabe tener presente que el examen se realizó en forma escrita en el recinto de sesiones de la Legislatura provincial, cumpliendo el protocolo por covid-19.

Postulantes

Tras la convocatoria, el examen lo rindieron 18 de los 19 postulantes que se inscribieron, de los cuales aprobaron solo 13. En tanto, tienen que rendir el coloquio José Fernández Affur, el doctor Carlos Casella, el dirigente peronista Antonio Haedo, María Fernanda Roma, Juan Francisco Brambilla, la excandidata a legisladora por el Partido Popular, Carla Vallone, Octavio Roberto Panozzo, Leonardo Francisco Otarán, Jessica Natalia Romero, Gabriela Cecilia Ayala, Matías Hernán Ríos, Patricia Gabriela Saravia.

En tanto, los integrantes de la Comisión bicameral, son los senadores provinciales Rubén Bassi (PJ), Noel Breard (UCR), Ricardo Colombi (UCR), Diógenes González (UCR) y Carolina Martínez Llano (PJ) y los diputados Horacio Mórtola (PJ), Lucía Centurión (ELI), Eduardo Vischi (UCR), Albana Rotela Cañete (PP) y Lorena Lazaroff Puchiarello (PRO).

Se debe considerar que a César Vallejos Tressens, que asumió el cargo en noviembre del 2015, lo acompañaron como adjuntos Carlos Alonso, de Encuentro Liberal, y Francisco Brambilla, del Partido Justicialista, quien apunta a renovar sus funciones en la Defensoría.