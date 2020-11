“Quería que pagara por lo que hizo, mi nena tenía miedo hasta de ir a la plaza”

Erika Montenegro, expareja del acusado de abusar de su hijastra reconoció el cuerpo de Darío Manuel Aguirre, quien falleció por covid-19 el pasado domingo en el hospital de campaña. “Acabo de reconocer el cuerpo. Siento impotencia, porque quería que fuera juzgado como corresponde. Todavía no caigo. No quería que terminara de esta manera. Quería que pagara por lo que hizo. Es horrible todo lo vivido. Mi nena tenía miedo hasta de ir a la plaza, o a la escuela. No va a volver a la calle, pero acá no hubo justicia”, afirmó.

Erika manifestó su indignación ya que “él seguía cobrando su sueldo. Seguía estando activo en el Ioscor”.

“Si no estaba en la ciudad estaba cerca”, agregó.

“No supe que estaba internado. Nunca me avisaron por un medio oficial. Recibí un llamado de un excompañero suyo y fui atando cabos. Lo mismo lo del fallecimiento”, dijo la mujer, que tuvo una hija con el ahora fallecido.

Montenegro fue ayer a reconocer el cuerpo: “Sinceramente tenía miedo que no sea. Por eso quería reconocerlo. Acabo de reconocer el cuerpo”.

“Siento impotencia. Yo quería que lo juzgaran como corresponde. Lo único que me tranquiliza es que no va a estar más en la calle. Por ineficiencia no actuó la Justicia, pero gracias a Dios no va a estar más en la calle. Vivía con terror. Me preguntaba dónde estaba. A veces no dormía pensando que me iba a aparecer”, sostuvo, en declaraciones a Radio Dos.

Al ser consultada como seguirá su vida, contó que “la nena más chica es su hija. A ella le tengo que contar que su papá murió. Y a la otra más grande le tendré que contar que no está más el monstruo que abusó de ella”, recalcó.

“Ahora quiero saber quién lo encubrió, porque alguien lo hizo para que siga cobrando”, aseveró Montenegro.

“Hay una sensación de alivio, pero no siento que se hizo justicia”.

Se quejó porque Aguirre seguía apareciendo en los registros del Ministerio de Salud Pública como personal activo, pese a estar prófugo por un año y aparentemente seguía cobrando su sueldo.

El imputado era ambulanciero, primero del Aeropuerto, después trabajó en el 107 y luego en Empedrado, localidad en la que también fue denunciado.

Darío Aguirre, de 40 años, se hallaba prófugo. Cayó el 23 de octubre último, cuando debió ser internado por contagiarse de covid-19, momento en el que se descubrió que era un hombre buscado por la Justicia.

El fallecido estaba acusado de abusar sexualmente a su hijastra de tres años en 2014.

