Habilitaron los actos de colación en Corrientes pero no las recepciones

El ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, confirmó esta mañana que, por decisión del gobernador Gustavo Valdés, se dio luz verde para que los establecimientos secundarios, tanto públicos como privados, puedan llevar adelante los respectivos actos de colación, al aire libre y con los protocolos de rigor debido a la pandemia por el Covid-19. En tanto, siguen suspendidas las fiestas de recepción.

"El Gobernador habilitará los actos de colación en lugares abiertos y con todos los protocolos, que exige el Comité de Crisis de la Provincia", declaró el titular de la cartera sanitaria, dejando en claro que la asistencia de los alumnos será voluntaria y cada escuela determinará el lugar y el modo, siguiendo las medidas sanitarias para prevenir la propagación del Coronavirus.

En tanto, la ministra de Educación, Susana Benítez, recibió esta mañana en Casa de Gobierno a un grupo de alumnos en representación de colegios públicos y privados, quienes le entregaron un petitorio solicitando se otorgue el permiso correspondiente para poder desarrollar los actos de colación.

Tras mantener una charla con los alumnos, escuchando sus inquietudes y recepcionando el petitorio, la ministra -acompañada por el subsecretario de Gestión Educativa, Julio Navías- dijo a la prensa que los actos de colación, con estrictos protocolos y al aire libre, van a ser autorizados, no así las fiestas de recepciones de fin de año.

“Desde el Gobierno de la Provincia venimos elaborando un protocolo, que tiene que ser aprobado por el ministerio de Salud”, manifestó Susana Benítez, señalando luego que la presencia en los actos de colación será optativa tanto para los docentes como para los alumnos.

Estudiantes secundarios presentaron pedidos para poder cerrar el ciclo con un acto académico y el Gobierno los habilitará. Decenas de jóvenes dialogaron con la ministra de Educación, Susana Benítez.

Tanto Benítez como su par de Salud, Ricardo Cardozo, dijeron que el Gobierno brindará los permisos correspondientes. Restará definir las características y protocolos para los eventos.

No obstante no estarán permitidas las recepciones. Los estudiantes comentaron a la prensa presente que no estaba en su lista de pedidos ya que entendían la situación.