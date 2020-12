Rebelión opositora: piden audiencia con Valdés por el temario de extraordinarias

Tras la convocatoria a sesiones extraordinarias que incluye el presupuesto provincial 2021 que proyecta un total de gastos corrientes de $137.999.407.808 y mientras que el oficialismo sostiene que la aprobación sería de manera expedita, desde la oposición aguardan respuestas sobre un pedido de audiencia con el gobernador Gustavo Valdés, para tratar la ampliación del temario para que se incluyan voto joven y paridad de género y la exposición del ministro de Hacienda Marcelo Rivas Piasentini.

Y en este marco, El Litoral consultó al diputado provincial Félix Pacayut del Frente de Todos sobre el tema y dijo que “venimos esperando una respuesta de la audiencia que solicitamos los legisladores provinciales y nacionales al Gobernador para conversar con él sobre el transitar de la pandemia y también para trasmitirle nuestras opiniones al respecto, como lo hicimos en el inicio de la pandemia el 19 de marzo”.

“Y ahora también le presentamos una nota solicitando la ampliación del temario de las sesiones extraordinarias para que se incorpore los proyectos referidos a voto joven y paridad de género. Además estamos reclamando el envío de las Cuentas de Inversión del año 2019 y la ejecución presupuestaria del primer semestre del 2020 que viene demorado”, dijo el legislador provincial y agregó que “es insólito no contar con las cuentas de inversión del año pasado considerando que estamos culminando el 2020”. En cuanto a los números presentados, Pacayut comentó que “estamos trabajando de manera conjunta tanto los diputados como senadores provinciales del Frente de Todos sobre el presupuesto y estamos unificando criterios. Sería bueno tener una respuesta por parte del Gobernador”.

“A grandes rasgos, porque es difícil analizar los números sin las Cuentas de Inversión y la ejecución presupuestaria del primer trimestre y estamos viendo que están solicitando autorización para endeudar a la provincia por 13 mil millones de pesos, más allá de que pide autorización de manera directa solamente de 7 mil millones, considera estar autorizado por otro superior a los 6 mil millones de pesos por otras vías, ya que traen a colación autorizaciones que consideran que son anteriores que están en el Presupuesto 2020 y que la consideran prorrogarla a la del 2021”.

“Ese es el monto que la provincia considera que tiene autorizado en el 2021”, advirtió.

“Estamos trabajando en el presupuesto, pero lo que no encontramos todavía o parece que no se previó es la regularización de los trabajadores de la salud que hoy están combatiendo la pandemia, están trabajando en forma precaria”, comentó en relación al presupuesto que se otorgará a la cartera Sanitaria y que prevé $15.600.450.512 para el año entrante.

Y tras los fuertes rumores de que la oposición no trataría el presupuesto 2021, ya que no acudiría a las bancas, Pacayut dijo que “una cosa es la asamblea extraordinaria y otra es el tratamiento del proyecto. Pero no hay que anticiparse, vamos a escuchar las explicaciones del ministro de Hacienda, vamos a pedir que asista, pero estamos esperando todavía la respuesta a la ampliación del temario que solicitamos al Ejecutivo Provincial”.

Se debe considerar que el oficialismo cuenta con los votos necesarios para avanzar con la aprobación del presupuesto 2021, sin la participación de los legisladores del Frente de Todos.

Por último, el legislador provincial del Frente de Todos sostuvo que “nos preocupa por el lado del gesto político de no tratar ninguno de los temas que venimos señalando desde la oposición e incluso los que fueron remitidos por el propio Gobernador. Y por el otro, la publicidad de los actos de gobierno que son elementales y no están sucediendo”.

En tanto, el diputado Manuel Aguirre analizó el presupuesto 2021 y en declaraciones a la prensa indicó que “estuve hablando con varios diputados y nadie objetó en contra del presupuesto, no voy a opinar dentro del sector del Frente de Todos porque lógicamente tendrán su punto de vista, pero nosotros estamos viendo que esto avanzará muy pronto y se va a resolver, puedo decir que dentro de ECO se ve muy razonable la presentación, creo que esto se va a aprobar lo más pronto posible”.

El proyecto del presupuesto 2021 tomará estado parlamentario en la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados que se llevará adelante mañana luego de la Asamblea Legislativa. El expediente será remitido a comisión para luego volver la semana entrante con despacho favorable y ser remitido a la Cámara de Senadores de la Provincia.

Vale señalar que el decreto Nº 2.434/20 rubricado por el gobernador Gustavo Valdés que convoca a las sesiones extraordinarias contempla también como parte del temario a tratar la creación del Inventario Provincial de Humedales. Otros dos proyectos que se incluyeron son la iniciativa por la que se revisa los límites de El Sombrero y la creación del Municipio de Derqui que el Gobernador vetó y pidió que los límites del nuevo municipio se acuerden con las municipalidades de Empedrado y El Sombrero.

Números

El Presupuesto Provincial 2021 estima que el total de gastos corrientes será de $137.999.407.808 e implica erogaciones Corrientes $111.140.414.412; erogaciones de Capital: $23.580.864.327 y aplicaciones financieras por $3.278.129.069.

Además se estima $2.710.567.938 para el sector público provincial que incluye al Instituto de Cardiología con $814.914.743; al Instituto Provincial del Tabaco con $4 12.816.050; al Instituto Correntino del Agua y el Ambiente con $82.899.094; al Instituto de Cultura $327.850.707; a la Dirección Provincial de Vialidad con $1.221.468.375, al Instituto de Desarrollo Rural con 60.120.417 y al Centro Oncológico “Anna Rocca de Bonatti” con $190.498.552.

Se proyecta para el Instituto de Viviendas de Corrientes (Invico), un presupuesto superior a los 5.432 millones de pesos; para la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec), $13.501 millones de pesos y para el Ente Provincial Regulador Eléctrico $310.000.000.

En tanto, el Instituto de Previsión Social (IPS) contará con un presupuesto de 29.236 millones de pesos.

Para la cartera sanitaria prevé $15.600.450.512 y para el Instituto de Obra Social de Corrientes (Ioscor) tendrá un presupuesto de 8.363 millones de pesos.

El Presupuesto anual del Poder Judicial se estima en $7.398.598.317, correspondiendo $7.290.057.321 a Recursos del Tesoro General de la Provincia y $108.540.996 a Recursos del Tesoro General de la Provincia con Afectación Específica. Mientras que el presupuesto del Poder Legislativo será de $2.685.810.592. En tanto, el presupuesto de la cartera de Seguridad $13.015.697.193.

(MNR)