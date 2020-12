Iniciaron las evaluaciones jurisdiccionales y las inscripciones 2021 serán en línea

En la mayoría de las escuelas de Capital comenzaron ayer con la entrega de las evaluaciones jurisdiccionales a las y los estudiantes, quienes tendrán tiempo de resolverlas en sus hogares hasta la semana que viene. Desde el Ministerio de Educación confirmaron que las inscripciones para el ciclo lectivo 2021 se deberán realizar vía internet, a través de una página web oficial que se habilitará en los próximos días.

Tras dos semanas de postergaciones, finalmente ayer comenzaron a entregarse en los colegios los cuadernillos correspondientes a las evaluaciones jurisdiccionales, los exámenes que el estudiantado de la provincia deberá aprobar para ratificar su pase de año. Las prórrogas se habían establecido en las localidades que estaban en fase 3, y si bien Capital continúa en esta etapa por una semana más, en el Ministerio de Educación entendieron que es necesario iniciar las evaluaciones debido a que ya finaliza el calendario 2020.

“No he podido cambiar la resolución ministerial para postergar la entrega de cuadernillos. Esta semana estaremos entregándolos, porque no nos dan los tiempos para poder prorrogar por una semana más”, aseguró la ministra Susana Benítez. “Se entregan con los mismos protocolos y responsabilidad con la que se entregan los módulos alimentarios. Que no haya amontonamientos en la búsqueda de los mismos”, señaló la funcionaria a Radio Sudamericana.

En este sentido, en varios colegios capitalinos activaron el operativo de distribución de los cuadernillos, preferentemente en espacios abiertos y exigiendo a estudiantes y tutores que mantengan distancia y usen tapaboca. “Los padres se están manejando con buen criterio, están con barbijos y distanciamiento. Mañana (por hoy) va a estar habilitada una guardia mínima para llevar adelante las entregas, para aquellos padres que no pudieron venir hoy, ya que se descomprimirá el movimiento”, comentó a El Litoral el rector de la Escuela Normal “José Manuel Estrada”.

Sobre el tema, la presidenta del Consejo General de Educación, María Inés Pérez de Varela, indicó a este medio que en cada establecimiento se organizó la entrega con tutores y estudiantes; y que esto no se modificará pese a que Capital seguirá en fase 3. Además, aclaró que en algunas escuelas aún no pudieron comenzar con el operativo porque no recibieron los cuadernillos, pero que los tendrán en los próximos días. Vale recordar que las evaluaciones se encuentran disponibles en la página web de la cartera educativa: mec.gob.ar.

Según se había establecido desde la cartera educativa, las y los alumnos tendrán tiempo hasta el próximo lunes 7 de diciembre para retirar, completar y volver a entregar los cuadernillos. De igual manera, en algunos colegios avisaron que recepcionarán las actividades recién el miércoles 9, debido a que los dos días previos son feriado. Si algún alumno no pudo retirar o hacer la evaluación, podrá buscarla luego en su respectiva escuela, entre el 15 de febrero y el 15 de marzo de 2021, tiempo para realizarla y presentarla.

Anotaciones

Desde el Ministerio de Educación confirmaron que las inscripciones para el ciclo lectivo 2021, las cuales empezarán en principio el próximo 9 de diciembre, deberán realizarse vía internet. La medida responde a evitar las tradicionales aglomeraciones y filas de personas que se dan todos los años.

Para esto, se habilitará la página web inscripciones.mec.gob.ar, en la que se permitirá las anotaciones para estudiantes que aspiran a cursar jardín de infantes, primer grado o el primer año de Secundaria. Según informaron desde la cartera educativa, el establecimiento asigna una vacante directa una vez finalizado el período de inscripción.

Asimismo, indicaron que el sistema también estará disponible para aspirantes que hayan cursado el ciclo lectivo 2020 en el mismo establecimiento, para los abanderados, para los no promovidos (repitentes) y los aspirantes cuyo familiar trabaje de manera regular en la escuela elegida. También para los hermanos de alumnos regulares.

“Los demás aspirantes recibirán un número de orden asignado por el sistema. El listado de los inscriptos se conocerá en febrero. Luego se debe presentar toda la documentación en la escuela en la que se consiguió la vacante”, añadieron.

En este sentido, Pérez de Varela remarcó a El Litoral que para la inscripción digital no se solicitará la partida de nacimiento del alumnado, ya que el Ministerio de Educación firmó un convenio con el Registro Civil para poder contar con esa información.

(GMC)