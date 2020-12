La despenalización del aborto logró media sanción y se define este mes

La Cámara de Diputados aprobó ayer, en el marco de una sesión maratónica y tras más de 20 horas de debate, el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, mientras manifestantes “verdes” y “celestes” siguieron las alternativas de la sesión durante toda la noche en las inmediaciones del Congreso.

El proyecto fue aprobado en general a las 7.20, por 131 votos a favor, mientras que 117 legisladores votaron en contra de la iniciativa y 6 se abstuvieron.

La media sanción del proyecto fue celebrada con aplausos y gritos en el recinto por diputadas y diputados que promovieron el dictamen que autoriza la interrupción voluntaria del embarazo, festejos que se repitieron en la Plaza Congreso, donde los manifestantes se abrazaban y agitaban sus pañuelos verdes.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, que fue una de las promesas de campaña del presidente Alberto Fernández, autoriza a realizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14.

Además, reconoce la objeción de conciencia de los profesionales que no quieran realizar esta práctica médica y establece que si una institución privada tiene todos objetores de conciencia debe derivar al paciente a otro sanatorio u hospital.

A lo largo de la maratónica reunión del pleno del cuerpo, expusieron durante poco más de 20 horas 164 oradores a favor y en contra del proyecto, y en el último tramo cerraron el debate los diputados que defienden cada uno de los dictámenes de mayoría y minoría.

“El mundo es injusto, pero la respuesta no está en nuestro útero. Al contrario, el mundo es injusto porque está construido hace 500 años sobre un sistema basado en la explotación de las mujeres”, dijo la diputada Gabriela Cerruti (Frente de Todos) en el último discurso de la extensa sesión.

Por su parte, la diputada nacional del PRO, Silvia Lospennato, aseguró que, con esta iniciativa, se “cruza la última valla para el reconocimiento legal pleno de la autonomía de las mujeres”, y dijo que se estará “legislando por la verdad, la igualdad y la libertad” en relación al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.

Previamente, la diputada nacional Graciela Camaño, de Consenso Federal, aseguró que la legalización del aborto “es inconstitucional”, dijo que con el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo “retrocedemos 207 años” y se preguntó: “¿Creemos en serio que estamos ampliando derechos?”.

En el mismo sentido se manifestó la diputada radical por Jujuy, Gabriela Burgos, quien expresó su rechazo: “Mis fundamentos son jurídicos, no son morales ni religiosos, sino aquel que establece que la esencia misma del ser humano que dice que existe vida desde la concepción y por eso defendemos el derecho de todos a vivir”.

La sesión especial, que comenzó ayer poco después de las 11, contó con la asistencia en el palco de invitados de la ministra de Mujeres y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta; la secretaria de Salud, Carla Vizzotti, y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y el ministro de Salud, Ginés González García, entre otros funcionarios.

Tras la media sanción, Ibarra, quien expresó su satisfacción por la aprobación, se manifestó “optimista” respecto a la aprobación en la Cámara Alta.

Críticas por la cantidad de público

El presidente del bloque de diputados nacionales del PRO, Cristian Ritondo, cuestionó al titular de la Cámara baja, Sergio Massa, por la cantidad de personas que ingresó al recinto y se ubicó en los palcos, tras la sanción del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, al advertir que “se rompió la burbuja”.

“Presidente, para hacer esta sesión hicimos un gran esfuerzo todos. Y habíamos planteado una burbuja. Para aprobar invitaciones para este lugar en especial, no importa el resultado, creo que lo que habíamos aceptado era que vinieran funcionarios que habían trabajado. No invitaciones en general”, cuestionó Ritondo. Ritondo insistió: “Me parece que rompió la burbuja, me parece que no tiene sentido todo lo que vinimos haciendo esta semana”. “Lo lamento mucho por no haberlo tratado en Labor Parlamentaria y usted incumplió con la palabra. Discúlpeme Presidente, con la confianza y el cariño que le tengo, hoy rompió la palabra. Esto no se hace”, aseveró Ritondo.

Massa le respondió que la diputada de su bloque Carmen Polledo había recibido la notificación de que “tenía la misma cantidad (de invitaciones) y la misma posibilidad y dijo que no”.

(JML)