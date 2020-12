Magui Bravi contó que fue víctima de un intento de violación

En la emisión del sábado pasado de PH, Podemos Hablar, el programa que Andy Kusnetzoff conduce por Telefe, se vivió un momento muy duro protagonizado por Magui Bravi. La bailarina contó que hace 15 años, cuando recién llegaba a Buenos Aires de su La Plata natal, sufrió un intento de violación en la entrada del edificio donde vivía. Un hecho que no se había animado a contar hasta ahora porque, según su testimonio, durante mucho tiempo sintió que lo que había sucedido fue por su “culpa”.

Lucía Magdalena Ana Bravi, tal es el verdadero nombre de la bailarina, actriz, modelo y conductora, todavía no era famosa cuando salió del subte y comenzó a caminar rumbo a su departamento. “Me acababa de mudar a Capital y la verdad es que… Lo voy a decir: me gusta mucho llamar la atención, nunca me visto para pasar desapercibida. Salía del subte muy llamativa y vi que había un chico que me había mirado y me siguió hasta mi casa y viví una situación muy violenta”, contó en el ciclo de Telefe.

“El chico parecía alguien que estudiaba en la facultad, como cualquier otro. Tenía una carpeta, usaba anteojos, no sé, no sospeché nada. Se me puso tan cerca que le pregunté: ‘¿De qué piso sos?’ ‘Soy del quinto’, me dijo. En ese momento, la verdad, todavía no me había avivado. Abrí, me empujó y no tengo que contar mucho más porque lo que viene después no está bueno”, relató Magui sobre el lamentable episodio que vivió.

Según su testimonio, el hombre intentó abusar sexualmente de ella en la entrada del edificio, a metros de los departamentos, por eso ella hizo el mayor ruido posible y empezó a patear las puertas que estaban cerca para que algún vecino la ayudara: “Fue un intento de violación. Por el hall del edificio pasaba gente pero nadie hizo nada, una locura. Estaba en un lugar del palier que no estaba tan pegado a la puerta, por eso la gente no llegaba a ver”.

Afortunadamente, no pasó a mayores porque se escuchó el ruido del ascensor y la persona se fue: “Yo no me había dado cuenta, pero él había puesto un papel en la puerta, por eso pudo salir”.

“Lo cuento hoy porque durante muchos años, haciendo terapia, sentía que yo era culpable por haberme vestido así, como si eso lo hubiese provocado. Hoy estas cosas se hablan y lo cuento porque le puede pasar a cualquiera”, manifestó Magui, sobre sus intenciones de ayudar a otras chicas que pasaron por situaciones similares.

“Me costó muchos años entenderlo. Cuando empezaron a salir a la luz estas cosas en los últimos años dije ‘a mi también me pasó algo así’, y qué bien que todas las mujeres estén hablando y contando estas cosas porque te libera mucho. Vas más liviano”, concluyó la exitosa bailarina.

Por otro lado, lejos de este lamentable episodio, Magui manifestó su felicidad antes del estreno de Tú, una película de terror dirigida por Amin Yoma, que la tiene a ella en la piel de Eleonora, el espíritu de una mujer que murió 100 años atrás pero regresa para saldar una vieja deuda. El elenco también está integrado por El Purre, Malena Ratner, Luciano Cáceres, Inés Palombo, Brian Maya y Joaco Berthold.

Infobae