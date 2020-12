Polich: “Con Nación tenemos una relación incipiente, pero con muchos pendientes”

Con el nuevo Gobierno nacional “tenemos una incipiente relación”, pero que se explica por lo incipiente del propio gobierno de Alberto Fernández. Pero “yo no estoy conforme; estaría conforme cuando comiencen a concretarse algunas de las cuestiones, porque hemos tenido muchos anuncios importantes pero muy pocas concreciones. De hecho, tenemos cuestiones pendientes hace mucho tiempo, que son de suma necesidad para el Norte argentino, pero particularmente para Corrientes, por lo que esperamos con ansias que se puedan cumplir”.

Son declaraciones de Claudio Polich, ministro de Obras y Servicios públicos, formuladas anoche en el programa Final Abierto que se emite todas las semanas por la plataforma web del diario El Litoral.

Como ejemplo de las obras en carpeta, mencionó la de la Ruta 126, “que la tenemos prevista, adjudicada y licitada mediante un crédito con una entidad financiera. Se trata del tramo de Curuzú Cuatiá a Sauce, donde lo ideal sería poder realizarlo desde Sauce hacia Pueblo Libertador y vincularlo con Esquina y de Curuzú Cuatiá a Bonpland, que nos permitiría comunicar la Ruta 12 con la 14”.

Son obras de gran importancia para los correntinos del Sur de la provincia, “pero también permitiría mejorar el tránsito del Mercosur, porque es fundamental vincular las Rutas 12 y 14”.

Ante la consulta de los periodistas Eduardo Ledesma y Carlos Simón sobre el ritmo de trabajos en la Autovía 12, Polich dijo que “se está avanzando a buen ritmo. Yo creo que al estar en su primer año de gestión, el Gobierno nacional aún debe acomodarse, por eso creo que se están retrasando algunas concreciones”.

“Pero eso va bien. Aunque después hay otros proyectos como la infraestructura de desarrollo: la construcción de puertos, por ejemplo, la pavimentación o nuevos caminos, que por ahí en carácter de presupuesto nos excede”.

“Por otro lado, ahora encaramos la obra del puerto de Ituzaingó, con un gran esfuerzo que hace la Provincia, con un 100% de financiamiento provincial. Pero también necesitamos desarrollar los puertos de Capital o de Lavalle, o el inconcluso puerto de Ita Ibaté. En todos los esquemas productivos los puertos son centrales”, remarcó.

Obras en capital

“El próximo año será un poco más intensivo en este sentido”, dijo en relación a los trabajos en Capital, sobre todo de pavimentación. “Creemos que la inversión en los equipamientos de Vialidad Urbana nos permitió tener un mayor nivel en estas áreas. Esto nos permite pensar que, si somos optimistas, contaremos con un programa sostenido en Corrientes en un muy bajo precio para competir con el sector privado, lo cual nos habilita a mantener estos programas de mejoramiento y transitabilidad”.

En relación a la pandemia, el ministro Polich fue consultado sobre la importancia de la obra que terminó en el hospital de campaña. “Sin dudas es la obra con mayor preponderancia que hemos hecho en el año, no solo por las características propias de la obra, sino también por el tiempo de ejecución de su realización y la importancia de la misma. Eso podría habernos sacado de cuadro con respecto al gasto, pero lo hemos podido afrontar muy bien y mejor de lo esperado, teniendo en cuenta la solvencia económica de la Provincia, que nos permite poder cumplir estas acciones sin sobresaltos”.

“Es una obra que se hizo en tiempo récord, alrededor de 45 días y a nivel infraestructura es la mejor con estas características a nivel regional, porque tuvimos que transformar una escuela en deterioro en un hospital, donde contamos con el acompañamiento de la Dirección de Infraestructura Hospitalaria que se encuentra dentro del Ministerio”.

Tiempos políticos

Claudio Polich es además de funcionario un cuadro político. Sobre todo eso, por eso abordó la situación política y la interna del radicalismo de cara al 2021. Ante esa situación dijo sin preámbulos: “Lo importante es poder interpretar que nosotros no somos la sustitución de nada ni de nadie, sino la continuidad actual de un proyecto que empezó hace 20 años”.

Se refirió a Ricardo Colombi, pero también a Gustavo Valdés, de quien dijo que tiene una imagen en consolidación, verificable en las encuestas. “Al ver la aceptación que tiene Valdés, se ve la consolidación del proyecto a lo largo del tiempo que estemos al frente y viendo la respuesta de la gente, al no defraudarlos, creo que seguirán acompañándonos para seguir avanzando”.

En relación a la interna dijo que no constituye un problema para el Gobierno. “No hay conflictos. En algunos aspectos hay cuestiones internas o de tironeo, pero no veo que haya fracturas. Recuerdo ser protagonista de la desunión entre los primos Colombi, que casi nos hizo perder el gobierno en el 2009; esa situación hoy no se ve. Quizás muchos están añorando que eso suceda, pero la realidad es que no sucede. Estamos atravesando un proceso muy distinto al de entonces, donde nuestro error fue haber trasladado nuestros problemas a la sociedad y eso hoy no sucede”.

Hay movimientos internos, pero “tal vez son movimientos para hacerse notar o posicionarse o en otros casos, con legítima expectativas. Pero así es la política y es natural que suceda”.

Polich ¿candidato?

“Yo quiero ganar desde que milito en la política. Quiero ganar a lo que se me ponga adelante y trabajamos para eso. Pero en lo personal, esta es una herramienta más para el equipo y haremos lo que haya que hacer y me siento representado con las autoridades como están ahora. Y seguiremos acompañando como así lo he hecho desde mis comienzos y en todos los puestos que he ocupado. Pero es importante que llevemos adelante la política correcta que creemos necesarias y que la sociedad apoya en las elecciones”.