Monte Caseros salió a pedir Justicia por las muertes de Exequiel y Miguelito

En Monte Caseros persiste el dolor por la reciente muerte de Exequiel Insfran (20 años) asesinado a puñaladas en la costanera de esa ciudad y es por ello que decidieron salir a las calles para exigir Justicia.

Se sumaron a los familiares de Miguel Rosbaco, el adolescente de 17 años muerto de la misma manera en el mes de noviembre del año pasado, a la salida de un boliche.

El padre de Exequiel Insfran señaló que “con esta marcha pedimos que se haga justicia por mi hijo, que el asesino pague, que el pueblo no se equivoque. Nosotros no pedimos venganza, pedimos justicia, que pague por lo que hizo. Esto no puede seguir pasando, lo que pasó con Miguelito, lo que pasó con mi hijo”, expresó ante el portal Austral Correntina.

Añadió que “la justicia tiene que dar una condena ejemplar para que no pasen más estas cosas.”

Respecto de la actuación judicial opinó que “detuvieron a tres personas y se hizo el reconocimiento con dos de ellas. Al otro día largaron a dos y quedó uno, también me enteré de que estuvieron detenidas las tres personas juntas. Y la provocación que nos hicieron en el hospital, de llevar a las personas, eso fue una provocación”, sostuvo.

En otro orden de cosas, otros de los medios locales publicó que la concentración de la marcha se realizó en la plaza Juan XXIII, en la mañana del viernes 18 de diciembre. Luego todos caminaron unas cuadras con fotos de los jóvenes asesinados, Miguelito y Exequiel.

Las personas exhibían mensajes con pedido de justicia, pancartas y hasta fotos de quienes serían los culpables, indicó el portal Monte Caseros online. Añadieron que la marcha llegó hasta el Juzgado de Instrucción donde la familia de Exequiel entregó un petitorio dirigido al Juez Eduardo Alegre y al Fiscal Fabián Soto.

(WA)