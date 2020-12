Impuesto a la riqueza: un método práctico para destruir un país

Por Luis Rappoport

Publicado en Clarín.

Tuve una charla con una empresaria amiga. Ella con sus socios son la tercera generación de una empresa metalúrgica familiar con más de 70 años de trabajo. Trescientos cincuenta trabajadores y buena parte de la ciudad, del interior, donde está radicada, viven de y para la empresa.

Hace cinco años, el dueño de otra empresa, la más importante de la ciudad, con quinientos trabajadores, quiso dejar de pelear: quiero disfrutar de mis nietos, dice, como no disfruté de mis hijos.

Pero soñó que su empresa seguiría adelante sin él. No tenía herederos en condiciones de poner la cuota necesaria de convicción, creatividad e innovación, e imaginó la solución: vender, y que la empresa de mi amiga tome la posta. El viejo empresario es inteligente: sabe que ella y su empresa tienen esa convicción, creatividad y capacidad de innovación; además de un perfil tecnológico de punta, al extremo que llegaron a armar una escuelita para capacitar a su gente en las nuevas tecnologías que usan y, de esa forma, estar en el nivel del arte internacional.

Habló con uno de los socios de mi amiga y, además de ofrecerle el negocio, le definió sus condiciones… su sueño: que SU empresa siga siendo argentina, pese a que más de una multinacional la miraba con buenos ojos y buenos bolsillos, que siga SU marca, que a nadie se le ocurra dejar sin empleo a SU gente y que todos los activos productivos queden en SU ciudad. Mi amiga con los socios, tomaron la posta. Una locura que muestra más pasión que racionalidad, tanto como la generosidad del viejo empresario, que les dio veinte años de plazo para pagar.

Los nuevos dueños se subieron al desafío de gestionarla y hacerla crecer. No resultó fácil cambiar la cultura personalista del viejo dueño y transformarla en una organización más colaborativa y profesional. La escuelita sirvió, pero sobre todo: la garra y la paciencia. Lejos del paternalismo, en la empresa compradora hay un buen número de ingenieras y técnicas, mujeres en posiciones gerenciales que se destacaron por sus méritos, no necesitaron cupos.

Los dos primeros años fueron duros desde lo económico y financiero. En la Argentina no existe el crédito y el cambio de la cultura empresaria tiene costos: pese a que había sido una empresa líder en su tecnología y en su reconocimiento comercial, su punto de equilibrio dependía del impulso personalista del dueño y del ordeno y mando. Cuanto más crecía, más crujía.

Ahora, mi amiga cuenta con orgullo que contrataron a ciento cincuenta nuevos trabajadores.

Este año, a pesar de la pandemia, ya estaban dadas las condiciones para pegar un salto: soñar con nuevos mercados y productos. Pero llegó la brillante idea de los iluminados: el impuesto extraordinario a las grandes fortunas. Para colmo, los compradores fueron los socios, personas humanas, con lo cual el fisco va a gravar el activo del viejo dueño por el crédito otorgado y, a los nuevos dueños todo el valor de la empresa comprada, sin descontar la deuda contraída. El Gobierno se roba dos veces la misma cosa.

Es que esos políticos son burros: no saben distinguir un bulón de un papel escrito. Mucho menos un activo productivo de una cuenta bancaria llena de corrupción. Nunca en su vida tuvieron que transpirar para pagar una quincena, no saben de empresas, de industrias, de inversiones, de asumir riesgos, de seguridad jurídica, impositiva y previsional. Y a la hora de pensar en la pobreza piensan en planes en lugar de empleo y capacitación. Están en las antípodas de mi amiga y de sus socios: ellos lideran un grupo empresario con cuatro plantas industriales, contratan y capacitan cada vez a más gente.

Ni mi amiga, ni sus socios tienen cuentas ni propiedades en el exterior, no viven de la renta de inmuebles en Puerto Madero y toda su “fortuna” se reinvierte para más producción y más empleo. Los iluminados de la ley no distinguen ni activos ni pasivos productivos. Pero saben destruir. Entre sus ignorancias está la Curva de Laffer. Esa que demuestra que si un país se pasa de vueltas en la presión fiscal, la recaudación impositiva no sube: baja, porque aumenta la informalidad y se desalienta la inversión y el crecimiento económico.

Mi amiga y sus socios la van a pelear y van a ganar, van a cumplir con sus compromisos, el primero: honrar la deuda con el viejo empresario. No tienen fortunas para pagar un impuesto desafortunado, pero les sobra voluntad, creatividad y convicción. Eso sí, inevitablemente, van a demorar los planes de expansión, inversión, exportación, mejora tecnológica y crecimiento del empleo. Pero no van a ser cómplices de la destrucción del país.