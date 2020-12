Senado: en el debate por el aborto Almirón ratificó su apoyo a la iniciativa nacional

Al cierre de esta edición, continuaba el debate en el Senado por el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. De los tres legisladores por Corrientes, Ana Almirón fue la única que llegó a hablar y ratificó su voto a favor de la iniciativa nacional. “El aborto legal es justicia social porque equipara el acceso a la salud a ricas y pobres, es justicia social porque protege la vida del niño adolescente y de la gestante”, dijo al hacer uso de la palabra.

Luego de cinco horas de debate en el Senado nacional sobre el el proyecto de la IVE, la legisladora por el Frente de Todos enfatizó: “Estamos hablando de salud pública, del derecho de la mujer, de poder decidir”.

Para luego continuar y remitirse al carácter de provincia pro vida de Corrientes, enumerar algunas estadísticas y casos que tomaron trascendencia: “Los casos en mi provincia son tantos que ya se han naturalizado, sin implementación de educación sexual integral, sin educación en anticonceptivos y sin protocolo de la interrupción legal del embarazo”. “Las gurisas correntinas son obligadas a parir a los 10, 11 y 12 años”, aseguró.

“Cuando las mujeres empoderadas o la revolución del feminismo dicen que la maternidad será deseada o no será, no es un eslogan, no es una frase vacía. Decir que la maternidad es deseada es la libertad de poder elegir, es tener soberanía sobre nuestros propios cuerpos. Es tener autonomía como condición de la dignidad humana, es saber que las mujeres y las personas gestantes de la Argentina que decidan interrumpir su embarazo, no se van a morir en la clandestinidad o en el anonimato”.

La funcionaria también interpeló a sus pares: “¿Qué vamos a hacer? ¿Las vamos a acompañar a la comisaria o en el peor de los casos a la morgue?”. Y prosiguió diciendo: “Pero no puedo dejar de referirme a mis compañeros de bloque, decirles que cada cual puede pensar y votar lo que quiere, pero lo que el Peronismo no puede hacer es dejar que la clandestinidad sea cruel con las pobres que no pueden pagar”.

“El aborto legal es justicia social porque equipara con empatía esa desigualdad de origen en un estado presente preservando la salud de todas”, concluyó.

Restaba que hiciera uso de la palabra el senador Pedro Braillard Poccard (ECO), quien ya manifestó su voto en contra del proyecto nacional. Misma postura adoptaría su par, Carlos “Camau” Espínola (Frente de Todos), quien no estaba en la lista de oradores paa exponer los fundamentos de su voto.