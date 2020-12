Lourdes Sánchez fue víctima de la inseguridad en Palermo

“Informo que he sido robada. ¡Tengo una amargura!...”, dijo Lourdes Sánchez, furiosa e indignada, en sus historias de Instagram luego de haber sido víctima de la inseguridad con su pareja, Pablo Chato Prada, el productor histórico de Marcelo Tinelli y el papá de su hijo, Valentín.

La popular bailarina dio detalles de cómo fue el ataque para que sus cientos seguidores estén atentos a esta modalidad de robo que le ocurrió en el barrio de Palermo: “Yo, como una boluda, con Pablo caímos. Vengo del shopping y dejé todas las bolsas que había comprado en el baúl, nos bajamos con Valentín que quería tomar un helado...”.

Luego, la panelista del ciclo Hay que ver de El Nuevo explicó en la red social: ”No podía cerrar el auto. De repente la llave no le andaba al Chato, y claro, roban así. Te inhiben la llave, vos bajás como una pelotuda, dejás el auto, pensando que tardas dos segundos, y te entran al auto y te roban todo. Así que de esta manera me robaron todo. Se los digo para que estén atentos y no caigan como yo”.

Muy enojada por el robo, Lourdes compartió imágenes del ladrón que le sustrajo las bolsas del auto e hizo una reflexión: “Esto nos pasó en Palermo. ¡El país que tenemos! ¡Tenemos que agradecer estar vivos! Mucha impotencia. Todas las ganas que le ponen a robar por qué no la ponen en laburar. ¡Chorros hdp! El que mal lo consigue, mal termina”.

Más allá del susto y del mal momento que pasó, Sánchez estuvo contenida todo el tiempo por su pareja, Prada, con quien tiene una relación desde hace más de una década. En una entrevista radial con Catalina Dlugi había contado cómo comenzó su relación con El Chato. “Denise (Dumas) fue mi celestina, allá por el 2008 o 2009 , yo estaba haciendo temporada con Sofovich en Carlos Paz y ella y Campi me venían a buscar para ir a su casa y ahí nos veíamos con Pablo a escondidas”.

¿Cómo comenzó el romance? “Ese verano, él vino tres veces seguidas al teatro y me llegaban ramos de flores anónimas, intuía que era él. Empezamos a hablar, intentamos con Denis y Campi que nos hacían el aguante, pero no funcionó, yo no sabía qué quería, estaba con un ex... fue difícil, como un año y pico no tuvimos contacto más que en el trabajo y en el 2010 tuvimos la oportunidad y no nos separamos más”.

“No me imagino la vida con otro hombre, él es todo y lo volvería a elegir una y mil veces”, dijo Lourdes, muy enamorada, aunque reveló que en dos oportunidades estuvieron muy cerca de romper: “Primero yo me quise separar en un momento de la relación y él no, no soportó. En otro momento él quiso y yo no soporté, necesitamos estar juntos. Lloré un montón adelante de él, lo inundé de lágrimas”. Más allá de las idas y vueltas en la relación, siempre lograron superar sus problemas y seguir adelante.

