Ocupación hotelera: buena demanda por el chamamé e inician febrero con un 70%

En los hoteles de Capital el mes de febrero inició con una buena demanda y sostienen que la mayoría viene para disfrutar del carnaval correntino. En los lugares de alojamiento consultados porEl Litoral comentaron que hubo una gran ocupación hotelera por la Fiesta del Chamamé en enero y que las reservas superan el 90% para el próximo feriado que será el 24 y 25 de febrero.

Para vivir el carnaval -del que esta ciudad es capital nacional- contaron que llegaron muchos turistas de la región del litoral argentino y otras provincias. Mientras que también llegarían visitantes de Brasil y Paraguay.

En uno de los hoteles consultados, indicaron que tuvieron una buena demanda internacional por el cambio peso-dólar, pero debido a que consideraron que la tarifa era elevada para el argentino, hicieron promociones y rebajas para quienes llegaron a Corrientes desde otras provincias. Además, en algunos alojamientos consultados contaron que disponen del cronograma del carnaval para promocionar este evento al turista que no lo conoce.

En este contexto, desde el Observatorio de Turismo de la Provincia de Corrientes dijeron que este fin de semana habrá un 90% de ocupación en Capital y alrededores. “Hace dos fines de semana estamos con un 80% de demanda en Capital, para este fin de semana se espera un 90% de ocupación en la ciudad de Corrientes, Santa Ana y Paso de la Patria”, dijo aEl LitoralKlaus Liebig.

“Tenemos para el viernes una ocupación del 80% y el sábado llega al 100%. Tenemos algunas fechas completas, como el fin de semana largo de carnaval”, dijeron ayer desde La Alondra y agregaron que llegan muchos turistas de Paraguay y Brasil.

Desde el hotel Turismo indicaron que para hoy la ocupación es de un 80% y que el domingo baja al 40%. En tanto que desde el viernes 21 de febrero tienen el 100% de las habitaciones reservadas, no solo por las personas que vienen por el carnaval, sino porque además se hará un congreso de magistrados que se llevará adelante en la provincia.

Respecto a los turistas, coincidieron en que muchos llegan de Paraguay, Brasil y del litoral argentino.

En Identidad hay un 60% de reserva para este fin de semana, pero sostienen que este porcentaje puede subir. Para el fin de semana largo de febrero ya tienen el 90% de las habitaciones ocupadas. Si bien llegan muchos visitantes de Brasil, indicaron a este medio que se quedan una o dos noches para luego seguir viaje a otros destinos como Salta.

En el hotel San Martín, hasta ayer, para este fin de semana la ocupación era del 50% y registraban el mismo porcentaje de reservas para los feriados de carnaval.

“En enero hubo muy buena demanda por la Fiesta del Chamamé, llegaron varias personas de Buenos Aires, Formosa y Santa Fe, en menor medida desde Posadas y del interior provincial”, comentaron aEl Litoraldesde el alojamiento frente a la plaza Cabral.

En los demás lugares consultados también coincidieron en que hubo una gran ocupación traccionada por el evento chamamecero. En La Alondra señalaron que hubo gente que vino exclusivamente para esta fiesta, a diferencia del carnaval, que no todos vienen por ese motivo.

A la vez, en hoteles consultados comentaron que para las noches de corso en el Cocomarola, la mayoría de los turistas que visitaron la provincia provenían de la región litoral del país.