Obras, subsidios y fondos para el IPS, la agenda de Valdés con el Gobierno nacional

Mientras se espera la llegada de las tarjetas Alimentar, el gobernador Gustavo Valdés tiene aún cuestiones por resolver con el Gobierno nacional: subsidios para el Transporte; fondos para la caja previsional y obras.

El Gobierno tiene en agenda una reunión con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, para los próximos días. Son varias las cuestiones que se deben resolver con Katopodis: los trabajos en la autovía; puertos; viviendas y el arreglo de la plaza 25 de Mayo, entre otros proyectos.

En cuanto al transporte, no está claro cuál es la postura de la Provincia. Ya que por un lado los subsidios serían necesarios, pero el Gobierno nacional insistiría en un congelamiento del precio del boleto.

El Ministerio de Transporte de la Nación anunció que enviará fondos a las provincias a través del Fondo Compensador de subsidios, una herramienta que estaba caída, para todas las jurisdicciones que decidan adherir.

Voceros del Ministerio de Transporte de la Nación confirmaron a El Litoral que “Corrientes firmó el convenio la semana pasada”.

“El Fondo Compensador se firmó la semana pasada. De momento está eso activo. No hay arreglos individuales”, explicaron.

“No hay copias públicas, pero te puedo decir que está firmado por la provincia de Corrientes”, confirmaron a El Litoral ante el pedido de una copia del documento firmado.

Para evitar que se caldeen los ánimos de los gobernadores del interior del país, el Ministerio de Transporte extendió por lo menos hasta el 30 de abril las compensaciones para el transporte de pasajeros.

En el caso de las deudas que Anses mantiene desde la gestión anterior con las 13 provincias que no transfirieron sus cajas de jubilaciones a la Nación, los acuerdos son individuales.

Al Gobierno le urge resolver los fondos que debe enviar la Nación para cubrir el déficit de la caja previsional. Serían unos 700 millones de pesos que la Provincia espera.

Voceros de Anses ratificaron el acuerdo que tiene el organismo con los gobernadores y afirmaron que la intención es “homogeneizar lo más posible” las cifras para los pagos a realizarse. “Habrá reuniones con cada uno para conciliar la deuda”, dijeron. Las negociaciones pendientes son con Córdoba, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Corrientes, Misiones, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Otro tema pendiente es el de la obra pública nacional en ejecución y virtualmente parada por escasez de fondos.

Además, hasta tanto no se acuerde con el FMI es probable que no se pueda acceder a créditos a baja tasa de organismos multilaterales que sirven para financiar obras.

Otras de las cuestiones que Valdés debe resolver en Buenos Aires es la cuestión de las deudas provinciales.

El Congreso avanzaría en una resolución para que las provincias cuenten con un período de gracia de al menos un año para no pagar sus deudas.

Claro que Corrientes no es una de las jurisdicciones que requieran el reperfilamiento nacional.

Tarjeta Alimentar

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, anunció que “a fines de febrero o principios de marzo llegarán más de 52 mil tarjetas Alimentar” a la provincia de Corrientes.

“Son casi 100 mil chicos, más de 52 mil tarjetas y un movimiento económico de 264 millones de pesos”, dijo el funcionario nacional en declaraciones a Radio Dos, respecto del impacto de la tarjeta. El ministro explicó, además, que “la tarjeta se entrega cargada y luego se recarga el tercer viernes de cada mes”.

El anuncio de Arroyo se realiza en el marco del convenio que rubricó el jueves en Buenos Aires con el gobernador Gustavo Valdés para la ejecución en Corrientes del Plan “Argentina contra el Hambre”.

“El esquema se establece a partir de un convenio que firmamos con el gobernador. Eso nos permitió fijar un cronograma y lo estaremos poniendo en marcha en la provincia entre los últimos días de febrero o primeros de marzo”, precisó.

En tanto, respecto de los beneficiarios, detalló que “se trata de una tarjeta del Banco Nación para las madres que tienen chicos menores de 6 años, mujeres a partir del tercer mes de embarazo y para personas con discapacidad que tienen asignación”.

“La tarjeta no permite extraer dinero del cajero y sí comprar alimentos”, señaló y agregó que “insistimos mucho con el mensaje de leche, carne, frutas y verduras para mejorar la nutrición”.

El ministro de Desarrollo Social reiteró que se trabaja con la base de datos de la Anses y que los beneficiados en Corrientes serán casi 100 mil personas.