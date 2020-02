Gallardo: “El equipo que menos se equivoque se llevará la Superliga”

El entrenador Marcelo Gallardo llegó a Santa Fe después de una operación renal y se llevó una alegría con la victoria de River Plate sobre Unión por 2 a 1 que lo mantuvo en la cima de la Superliga en soledad, por lo que advirtió que de aquí en más “el que se equivoque menos se va a llevar el campeonato”.

“Fue un partido muy duro, muy disputado y físico, en una cancha difícil y contra un rival que complicó. Esta fue una semana dura para mí por el problema de salud que tuve, pero por suerte terminó bien”, expuso Gallardo en uno de los pasillos del estadio 15 de Abril.

“La verdad que hay que reconocer que el planteo que hizo Unión nos complicó y por eso tuve que cambiar sobre la marcha para ordenarnos. A partir de ese cambio prematuro de Juan Quintero por Lucas Martínez Quarta durante el primer tiempo logramos un poco el control que no tuvimos de entrada”, explicó.

“Después, en una cancha como esta que no es fácil, tuvimos puntería. Llegamos pocas veces, pero fueron goles. Y nos llevamos una victoria importante”, apreció.

El Muñeco sostuvo que “Leonardo Madelón hizo un planteo con tres centrales. Eso nos dejó con el inconveniente de que nos sobraba gente atrás y nos faltaba en el medio. La entrada de Juanfer nos dio calidad de control porque estaba fresco. En un partido luchado, no había espacio para jugar. La pelota iba por arriba y por abajo había fricción. Ellos no bajaron nunca el ritmo y por eso fue un partido muy difícil”.

“El cambio que mencioné fue táctico y entiendo perfectamente la amargura de Martínez Quarta porque no le gustó salir antes de la media hora del primer tiempo, pero se entiende”, concluyó un Gallardo feliz en Santa Fe.