Para Marini “no tener la pelota fue el gran déficit” de Boca Unidos

Después de mucho tiempo en Misiones, Boca Unidos perdió ante Crucero del Norte el domingo por 1 a 0, experimentando la primera derrota del año en el corto ciclo que encabeza el técnico, Claudio Marini.

El partido, correspondiente a la tercera fecha de las revanchas del torneo Federal A, se definió casi sobre el final, con un gol convertido por el experimentado defensor, Alejandro “Tarrito” Pérez.

“Si bien Crucero tuvo el dominio en algunas partes, sobre todo en el primer tiempo, después mejoramos. Quizás el partido estaba para el empate”, señaló al retirarse de la zona de vestuarios el técnico Marini a los medios correntinos presentes.

El encuentro fue chato, con pocas acciones de peligro, principalmente en la etapa inicial. Así también lo entendió el DT de Boca Unidos, quien señaló al respecto: “Me pareció un partido feo, ninguno de los dos jugó bien”.

Para Marini, “no tener la pelota fue el gran déficit” exhibido por el equipo aurirrojo en Santa Inés. “Tenemos que mejorar la tenencia, si no sostenemos más tiempo la pelota, si no encontramos asociaciones, es muy difícil ganar partidos y ser mejor que el rival”, fue la autocrítica del entrenador.

“Analizaremos algunas situaciones porque está todo anotadito (SIC), pero tenemos que buscar soluciones rápidas”, manifestó el técnico, que consideró la ausencia de Gabriel Morales “una baja importante”, sumado a que “Rodrigo (Migone) se nos lesionó muy rápido”.

Fundamentando sus dichos, Marini expresó que “Gaby (Morales) es importante, un jugador con el que el equipo descansa cuando él tiene la pelota. Está en un nivel alto, es importante, aunque falta más compromiso de todos”, se quejó en voz alta.

En Misiones, Boca Unidos no pudo contar por tercer partido consecutivo en el Federal A con Cristian Núñez (le dieron cuatro fechas de suspensión), Rolando Ricardone y Gabriel Morales (purgaron una fecha por acumulación de amonestaciones), y Diego Sánchez Paredes (traumatismo en la rodilla). En tanto que durante el juego perdió por lesión a Migone y Fernando Allocco.

“Se nos acumularon muchos lesionados y muchos suspendidos. No deja de ser preocupante, pero hay que tirar para adelante”, indicó el técnico, agregando que “no tiene que ser excusa, pero muchos de los chicos hace mucho que no juegan”, en obvia referencia al “Pájaro” Raúl Benítez, que ingresó de movida, Lautaro Larrasabal y Fabio Godoy, quienes entraron luego.

Al equipo aurirrojo se lo vio esperando a su rival, en una actitud que por lo general no le sienta bien al equipo. Marini explicó que “la idea era lastimar por las bandas, de hacerle daño cuando escalase Pérez. De hecho la jugada de la lesión (de Migone) termina así. Pero la verdad es que no encontramos el partido, y sin generar juego es muy difícil”, consideró.

Respecto al gol del Colectivero, que se originó tras un rechazo defectuoso que le cayó en el área a Pérez, el técnico dijo: “No vi bien la jugada, me parece que hay un error, pero también es una circunstancia de juego que hay que minimizar”.

“Uno se va con la tranquilidad que desde el esfuerzo el equipo se brindó, desde el orden también, el tema es que necesitamos jugar más, no tener tantas bajas, un poco de todo. Bienvenidas sean si son ahora, porque tenemos todavía mucho camino por recorrer, lo que sí es que hay que mejorar”, se despidió Marini.