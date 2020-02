Chimenea: advierten que el peligro continúa, piden más seguridad y una refacción

Vecinos del barrio Bañado Norte se encuentran preocupados por las demoras en la refacción de la cúpula de la histórica chimenea que comenzó a desmoronarse el 27 de julio del año pasado y continúa deteriorándose con cada tormenta como consecuencia de los fuertes vientos. Además desde la barriada también advierten el peligro que implica su constante daño dado su altura, mientras que desde la delegación indicaron que la estructura permanece con personal de Guardia Urbana, pero que tras algunas tormentas observan sedimentos en el suelo.

El pasado 27 de julio una parte de la histórica chimenea que se encuentra en el barrio Bañado Norte se cayó y tras algunas visitas de organizaciones que restauraron obras similares en otras provincias como Formosa, la Comuna comenzó a delinear acciones para su puesta en valor, pero tras el análisis se determinó que intervendrá el Gobierno Provincial.

A más de seis meses de los daños que sufrió la estructura y dado la preocupación de algunos vecinos sobre el peligro que todavía representa la chimenea, El Litoraldialogó con el delegado del barrio Bañado Norte, Claudio Sena, quien en referencia a los trabajos comentó que “a nosotros nos informaron que el Ministerio de Obras Públicas se haría cargo de los arreglos, ya que se requieren grúas importantes para recuperar la parte superior de la chimenea”.

Mientras que en relación a las medidas de seguridad, dijo que “contamos con Guardia Urbana en el lugar, pero la gente igual se aproxima a la misma y no respeta el vallado provisorio que hay en el lugar”.

Por último y en cuanto al desmoronamiento que continuaría dijo que “si bien no soy especialistas en el tema, tras algunas tormentas vimos que se sigue rompiendo ya que vemos en el piso algunos materiales, el daño va a seguir hasta que no se arregle”.