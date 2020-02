Medicamentos gratis y suba del 13% para jubilaciones mínimas y asignaciones

La jubilación mínima, las asignaciones universales y familiares tendrán un aumento del 13 por ciento, anunció ayer el Gobierno nacional en una conferencia de prensa brindada por el Presidente, las autoridades de Anses y Pami, en la que también se presentó un vademécum de medicamentos gratuitos para afiliados a la obra social de los adultos mayores.

Se trata de una suba de 1.500 pesos como suma fija para todos los beneficios y adicionalmente un aumento del 2,3%. Será aprobado la semana que viene, con lo cual el haber mínimo pasará a los $15.890.

Con esta recomposición, el total de beneficios que superan la fórmula de movilidad previsional derogada recientemente es del 86,8%, que es el universo de quienes percibirán el aumento, equivalente a 8,11 millones de personas.

“Si contáramos el bono de enero de $5.000, quienes cobran menos de $20.000 tendrían un incremento del 18,8% en el trimestre”, especificó Vanoli.

Así lo anunciaron Alberto Fernández, Luana Volnovich, de Pami, y el titular de Anses, Alejandro Vanoli, en una conferencia de prensa realizada ayer a la tarde en la Casa Rosada.

Asimismo, instrumentarán un vademécum de medicamentos esenciales gratuitos del Pami con 170 remedios, para patologías prevalentes en los adultos mayores.

“La lógica que quisimos imprimir es la no presupuestaria, sino la sanitaria”, especificó Volnovich.

“Vamos a controlar las prescripciones y que no haya ningún vivo, de modo que lleguen solamente a los afiliados para que puedan vivir mejor”, indicó la funcionaria.

“Queremos asumir el compromiso que asumimos en la campaña y estamos dispuestos a no mentirles”, dijo a su vez Fernández.

El mandatario sostuvo que “los jubilados estaban muy postergados” y que la idea “de todos los que estamos en el Gobierno es resolver la situación de los que peor están”.

“Los jubilados destinan el 30 por ciento de su jubilación para pagar medicamentos”, aseguró el Presidente y afirmó que a partir del vademécum anunciado por el Pami, ese será “dinero que dejarán de gastar” en remedios.

Asimismo, aseguró que la medida demandará una inversión de “30.000 millones de pesos, que serán financiados con recursos propios del Pami”.

La directora ejecutiva del Pami destacó, además, que controlarán la gestión “para que ningún vivo haga negocios con los medicamentos que deben llegar a los afiliados y no para los que no los necesitan”.

Para la funcionaria, “los medicamentos no resuelven las problemáticas de los adultos mayores, para eso es necesario mejorar las prestaciones y ser escuchados y valorados por nuestra sociedad”.

“Todo esto hace a su salud”, completó.

Volnovich resaltó que “los medicamentos aumentaron en forma descontrolada estos últimos años y los adultos mayores tenían que elegir si pagaban la boleta de luz o pagaban el medicamento”, y señaló la preocupación del presidente Alberto Fernández por este tema.