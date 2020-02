Ex combatientes pidieron asamblea para tener informes y transparencia

La situación interna en el Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Corrientes comienza a hacerse más compleja en este principio de año, a partir de una demanda de informes que recientemente elevó un grupo de ex combatientes a sus autoridades. La solicitud se enmarca en un reclamo de transparencia y democratización en la gestión, lo cual también se extiende a la organización superior, la coordinadora provincial de entidades malvineras, y -por si fuera poco- repercute además en la Dirección Malvinas Argentinas que funciona en el ámbito estatal.

Básicamente, los requerimientos principales son de informes sobre recursos financieros de la entidad, esclarecimiento de situaciones judiciales y del estado de proyectos de mejoras de pensiones y ley de hijos de ex combatiente, entre otros.

Las demandas fueron remitidas al presidente del centro capitalino, José Galván, quien además ocupa el cargo de titular de la Coordinadora Provincial de Centros de Ex Combatientes; es también el titular de la Dirección Malvinas Argentinas, que forma parte del organigrama gubernamental; y a la vez es el representante local ante la confederación de entidades malvineras. Es en este sentido que el grupo de ex combatientes demandó la descentralización de cargos y la democratización en las tomas de decisiones.

“Los abajo firmantes, socios de esta institución, nos dirigimos a usted y por su intermedio a todos los miembros de la Comisión Directiva con el objeto de solicitarle quiera tener a bien convocar a una Asamblea Extraordinaria de acuerdo al título IX, artículo 25, de nuestro estatuto social, con el objeto de solicitar un amplio informe verbal y por escrito de la situación patrimonial de la institución, estado en que se encuentra; (como también) si existe alguna investigación en curso, denunciada en el ámbito penal o civil, ya que queremos una versión oficial para dar transparencia y aclarar totalmente las dudas”, plantearon en la nota remitida el lunes 10 a Galván.

Al respecto, esperan que el presidente del centro convoque a asamblea en el transcurso de los 30 días posteriores a la presentación de la petición, según establece el estatuto.

En el escrito también requieren conocer “el estado del tratamiento del cambio de denominación de nuestra pensión graciable; el estado de los trámites de la ley de hijos de ex combatientes; la causa de la reforma del estatuto de nuestra institución; (como también una) explicación detallada de la causa y motivos de expulsión de un socio de la institución”.

Asimismo, resaltan que “toda esta preocupación y muchas otras obedecen a la falta de información oficial existente y al conocimiento de una causa penal que se tramita en el Juzgado de Instrucción Nº 4 de esta capital, aclarando que esto también se elevará ante el señor inspector de Personas Jurídicas, como así también se pondrá en conocimiento de la misma a los señores ministros de Justicia y Derechos Humanos y al de Seguridad”.

El grupo de ex combatientes que el viernes se acercó a la Redacción de El Litoral estuvo integrado por Jorge Canteros, Rubén Velozo, Fernando Romero, Germán Rebollar y Roberto Ghelardi, quien es actual presidente del Centro de Ex Combatientes de Paso de los Libres.

“La contención sanitaria y social del ex combatiente dejó de ser una prioridad. Hoy se está más en cuestiones políticas y edilicias que en acciones concretas para atender la salud del camarada y darle contención general”, criticaron.

“Hicimos un pedido de asamblea para tener transparencia en la gestión. No se trata de una destitución ni de un golpe institucional”, aclaró uno de los malvineros. “En el interior provincial los reclamos tienen que ver con la concentración de cargos: se debe delegar más y no estar concentrados en una sola persona”, subrayaron.