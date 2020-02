“Nuestra defensa estuvo floja”, reconoció Juan Pablo Arengo

La derrota de Regatas Corrientes frente a Quimsa (98 a 84) fue un termómetro que mostró el nivel actual de los dos equipos. El plantel santiagueño es el líder de la competencia y el correntino, que sumaba seis triunfos consecutivos, marcha en el octavo lugar.

“Todos los partidos son duros y miden dónde estas parado, si no jugás al 100%, si no estás apto para jugar lo vas a perder en esta Liga tan competitiva”, sentenció Juan Pablo Arengo, jugador de Regatas Corrientes.

También reconoció que “hay que entregarse al máximo, porque cualquier equipo te puede llegar a ganar, sea de local y de visitante. Nosotros veníamos de 6 partidos ganados seguidos, veníamos haciendo muy bien nuestra labor y ellos nos pasaron por encima”.

Regatas no tuvo opciones frente a Quimsa durante los primeros treinta minutos. La Fusión rápidamente se distanció principalmente por imponerse en la lucha por los rebotes, la precisión en los tiros a distancia y las corridas en contraataques.

“Nuestra defensa estuvo floja, les permitimos muchas bandejas, muchos tiros solos abajo del aro, donde ellos tomaron confianza. Empezaron con mucha efectividad y también nos agarraron muchos rebotes, eso nos condicionó un poco. Cuando nos quisimos poner en ritmo corrimos detrás de la pelota”, manifestó el correntino.

En el último cuarto, Regatas ganó el parcial 26 a 15 para decorar el resultado y evitar una diferencia mayor. “En el cierre estuvimos con un poco más de intensidad, fuimos a presionar toda la cancha, pudimos robar varias pelotas y meter bandejas fáciles, pero a lo último tuvimos equivocaciones, y, quizás, si estábamos más finos con bandejas y rebotes podríamos haber llegado a un final más apretado”, señaló Arengo que finalizó el encuentro con 18 puntos y 5 rebotes.

Por último, en cuanto a lo que se viene, Juan Pablo Arengo finalizó diciendo que La Liga Nacional tendrá una pequeña pausa por la ventana internacional, donde la selección Argentina enfrentará a Venezuela por las eliminatorias a la AmeriCupa 2021. “Estamos muy contentos de que (Fabián) Ramírez Barrios y (Tayavek) Gallizzi estén junto al equipo argentino”, sostuvo Arengo que además manifestó: “Se vienen unos días claves para descansar, para estar fríos otra vez y tener ganas de volver a la cancha”. Además de los jugadores con el equipo albiceleste, viajó Adonys Henriquez que jugará para República Dominicana.

La próxima presentación de Regatas Corrientes se realizará el sábado 29 cuando recibirá la visita de Comunicaciones.