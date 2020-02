Salarios, capacitación contra la violencia e infraestructura, en el reclamo de judiciales

Representantes del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Corrientes (Sitraj) están a la espera de definiciones sobre el tramo de recomposición salarial que otorgará el Superior Tribunal de Justicia. El gremio había solicitado un incremento del 25 por ciento en el primer semestre. Además, planteó otros pedidos, como capacitaciones contra la violencia laboral y refacción de infraestructura.

El 12 de febrero, la comisión directiva de Sitraj había presentado una serie de pedidos. Uno de ellos está relacionado con una recomposición salarial del 25 por ciento como piso para el primer semestre del año, dada la pérdida del poder adquisitivo en los últimos tiempos. “Hay una creencia de que quienes trabajamos en el Poder Judicial ganamos bien, pero el 90 por ciento de los trabajadores están apenas por encima de la línea de pobreza”, dijo a El Litoral la secretaria de Asuntos Sociales de Sitraj, Elsa Alegre de Quintana. Vale recordar que ayer el Indec publicó que, para no ser pobre, una familia tipo debe superar los 40 mil pesos de ingreso.

No obstante la espera, hay expectativas a raíz de las declaraciones del presidente del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Rey Vázquez, a una FM local. Este señalaba que en el presupuesto se preveía un 30 por ciento de aumento para todo el año. Por el momento se desconoce cómo se aplicará, pero se espera lograr una mejora razonable con el pedido planteado. Son más de 2.800 los trabajadores en el Poder Judicial, incluidos funcionarios y magistrados. “Prestamos servicio para un universo de 600 mil personas aproximadamente, y trabajamos a destajo”, señaló Quintana.

Afirmó, no obstante, que pese a “ser un poder autárquico”, dado los recortes que se observaron entre el anteproyecto de presupuesto que remitió el STJ y lo que finalmente se sancionó, “en octubre se tendrá que volver a insistir con un refuerzo de partidas”. Esta diferencia es de unos 1.500 millones de pesos.

Según señalan desde Sitraj, esto condiciona al Poder Judicial, ya que depende del Ejecutivo provincial para cerrar el ejercicio anual. A esto se suma la necesidad de brindar más servicios, como la creación de juzgados en el interior.

El sindicato también elevó un petitorio para que se atienda la situación de la infraestructura edilicia. Ese mismo 12 de febrero el gremio cursó un reclamo sobre el estado de los juzgados de Instrucción Nº 5 y Nº 6, emplazados en calle Pellegrini. De acuerdo con lo señalado en la misiva, no sólo preocupa “el posible deterioro de las causas penales que se tramitan en dichos estrados”, sino también “la salud de cada uno de los trabajadores y trabajadoras judiciales que a diario se desempeñan en esos lugares de trabajo conviviendo con una gran cantidad de moho desarrollado por la humedad”.