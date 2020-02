Hasta ahora no habrían hallado pruebas que acrediten atentado contra una magistrada

La jueza de Paz de Loreto, Analía Soledad Márquez, el último martes denunció en la comisaría local que desconocidos habrían roto los cristales de su auto cuando estaba estacionado en una zona cercana a la intersección de la Ruta 118 y el camino de acceso al paraje Arroyo Balmaceda. Un área en la que la magistrada manifestó que usualmente camina a la mañana.

Pero luego se difundió la imagen del vehículo de Márquez estacionado frente al juzgado. Y considerando los daños que se exhibían, se generaron voces de repudio por un presunto ataque contra la jueza. Sin embargo, desde el ámbito judicial indicaron que de la denuncia que la propia magistrada radicó en la comisaría de esa localidad no surge que dicho incidente fuera algo más que un acto vandálico aislado.

Sobre esto, añadieron que en la exposición efectuada Márquez también dejó constancia de que no le sustrajeron ninguna de las pertenencias que tenía dentro del vehículo.

En este contexto, estimaron que la versión que se generó sobre un presunto atentado contra la magistrada por el ejercicio de sus funciones habría surgido “porque las fotos de los daños del automóvil fueron registradas frente al juzgado y no en el descampado donde se perpetró el hecho”.

Tras lo cual indicaron que hasta el momento y pese a la intensiva investigación que lleva adelante la fiscalía de Santa Rosa, no lograron encontrar pruebas que acrediten que haya sido un atentado.

En este punto señalaron que se trata de un lugar casi despoblado de la localidad. “Y más allá de las dos personas que la magistrada señaló como sospechosas, no se encontraron motivaciones para un ataque de esas características”, concluyeron.