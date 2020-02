Boca Unidos debió conformarse con el empate frente a Sportivo Belgrano

El paso de Boca Unidos por San Francisco, Córdoba, terminó con un empate frente a Sportivo Belgrano en 2 tantos. El encuentro que se jugó anoche correspondió a la fecha 20 de la zona A del Torneo Federal A de fútbol.

El desarrollo del partido le fue desfavorable al equipo correntino en muchos pasajes, sin embargo aprovechó sus oportunidades y se adelantó en el marcador con goles de Antonio Medina (25’ del PT) de tiro penal, y Renzo Reynaga (32’ ST).

Los conducidos técnicamente por Claudio Marini no pudieron soportar la reacción del rival, volvieron a cometer errores en defensa y permitieron la igualdad del local con dos tantos de Ezequiel Gaviglio (34’ y 43’ del ST), el segundo de tiro penal.

Durante los primeros minutos del partido Boca Unidos la pasó mal. El equipo correntino no hizo pie en defensa, por su sector derecho, e inesperadamente en 10 minutos convirtió en figura a Jorge Carranza.

Casi en el inicio (2’), el arquero del equipo correntino tapó un remate de Fernando Catube. Sesenta segundos más tarde, Walter De Souza desbordó por la izquierda, sacó el centro atrás y el nueve local no pudo conectar la pelota cuando estaba frente al arco correntino.

Sportivo siguió atacando y generando situaciones para convertir. A los 6 minutos, Juan Francia provocó otra correcta intervención de Carranza.

Mientras que a los 10 minutos, después de una buena combinación de pases, Catube quedó con la pelota dominada cuando ingresó al área. Con una gambeta larga eludió a Carranza pero apareció Leonardo Baroni para tapar el remate que tenía destino de gol.

Muy lentamente, Boca Unidos intentó despertarse y adelantarse. Dividió la posesión de la pelota en la mitad de la cancha y así alejó el juego de su arco.

La primera aproximación correntina llegó a los 15 minutos con un remate de larga distancia de Gabriel Morales que encontró bien parado a Fernando Vijande.

Claro que siguieron algunos desacoples en la última línea defensiva correntina. Ramón Strada le ganó la espalda a todos los defensores, ingresó solo por el sector derecho y sacó un remate cruzado que se estrelló en el segundo palo de Carranza, que ya estaba vencido.

Hasta ese momento, Sportivo fue el claro dominador, pero a los 25 minutos llegó una jugada que cambió el desarrollo del primer tiempo.

Rodrigo Migone recuperó una pelota en tres cuartos de su ataque, por el sector izquierdo, ingresó al área y cuando intentó dejar en el camino a Jonathan Gallardo, el defensor tocó la pelota con la mano. Penal que Medina cambió por gol para que Boca Unidos pase a ganar el partido de manera inesperada por lo que dio en la cancha.

Con la conquista, el equipo correntino ganó en confianza, la recuperación de la pelota fue más regular, intentó avanzar con la pelota al piso y se instaló en campo rival.

De esta forma, tuvo dos oportunidades para aumentar la ventaja. En la primera, Reynaga remató por arriba del travesaño un mal despeje del arquero contrario, mientras que en la segunda, el centro atrás de Martín Fabro que llegó hasta la línea de fondo no pudo ser conectado por sus compañeros.

Después, desde los 32 minutos, el encuentro se desarrolló en la mitad de la cancha, muy lejos de los arcos.

Recién sobre el final Sportivo llevó nuevamente peligro hasta Carranza, pero no le alcanzó para quebrar al arquero boquense y lograr la igualdad.

En el complemento las propuestas fueron bien definidas. Sportivo Belgrano atacó de manera desordenada, constantemente, y Boca Unidos apostó al contraataque.

Las imprecisiones y desacoples en defensa le permitieron al local pararse en la ofensiva, sin embargo ya no tuvo la claridad necesaria para generar situaciones para llegar al gol.

Recién a los 17 minutos Boca Unidos pudo plasmar en el campo de juego su estrategia y llevó peligro al arco rival.

El protagonista fue Fabro, primero con un remate desde la media luna del área grande y después con un gran tiro libre que provocó una excelente intervención de Vijande, que mandó la pelota al corner.

De ese tiro de esquina, el que tuvo la gran oportunidad para anotar fue Medina, aunque su remate, algo débil, fue contenido por el uno local.

Lo planificado por Boca Unidos dio sus frutos a los 32 minutos. Medina ganó en velocidad y cuando intentó cambiar la dirección de su corrida recibió una falta. La pelota la tomó Migone, que rápidamente habilitó a Fabro, que prácticamente dejó correr el balón para el ingreso de Reynaga, que con un fuerte remate estableció el 2 a 0.

Sin embargo, la reacción del local llegó de inmediato frente a una defensa mal posicionada. Dos minutos más tarde, Ezequiel Gaviglio ingresó muy solo por el sector derecho y un con potente remate de derecha dejó sin chances a Carranza.

Sportivo siguió atacando y un pelotazo cruzado al área correntina definió el partido. Rolando Ricardone llegó tarde en un cruce y le terminó cometiendo penal a Gaviglio, que el propio delantero transformó en gol.

Boca Unidos ya no tuvo fuerzas para ir en búsqueda de otro gol y Sportivo chocó con sus propias limitaciones.

El partido terminó empatado, un resultado que dejó un sabor a poco para el equipo correntino.

DATOS

Goles: PT 25’ Medina (BU), de tiro penal. ST 32’ Reynaga (BU), 34’ Gaviglio (SB) y 43’ Gaviglio (SB), de tiro penal.

Cambios: ST 15’ Miguel Escobar por López (SB), 24’ Ezequiel Gaviglio por Gallardo (SB), 25’ Ariel Morales por Sarulyet (BU), 37’ Sebastián Balmaceda por Strada (SB) y 39’ Martín Ojeda por Reynaga (BU).

Cancha: Oscar Boero (San Francisco, Córdoba).

Arbitro: Guillermo González (Liga Chaqueña).