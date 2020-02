Corrientes: una tutora zamarreó y cacheteó a una directora por no inscribir a su hijo

Una tutora agredió a Mercedes Vega, directora de la Escuela 321 "Hugo Oscar Rosende", de Curuzú Cuatiá, al explicarle que no podía inscribir a su hijo de 8 años porque ya había pedido el pase y la vacante habían sido ocupada. Enfurecida la madre zamarreó a Mercedes y le pegó un par de cachetazos, antes de irse y amenazarla. Una docente, que presenciaba todo, tuvo un ataque de nervios, se desmayó y debieron socorrerla. La directora realizó la exposición ante la comisaria primera. Tienen miedo.

La escuela tiene alrededor de 700 alumnos en ambos turnos, sus puertas siempre están abiertas y atienden las sugerencias de todos los padres, pero ahora Mercedes Vega analiza la posibilidad de poner rejas, cerras las puertas y limitar el acceso al público, ante el temor de que vuelva a suceder lo mismo. La tutora las amenazó. "Ya nos vamos a ver cara a cara, otra vez. Esto no va a quedar así", les dijo según relató la directora a ellitoral.com.ar

"Apareció porque no podía inscribir a su hijo en otras escuelas. Quería que volviéramos a inscribirlo. Le dije que ya no se podía que el lugar había sido ocupado y en ese momento, me zamarreó del cabello, me pegó unos buenos cachetazos y me amenazó. Me quedé helada. No reaccioné. Antes de irse me amenazó. Una docente tuvo un crisis de nervios y se desmayó, debió ser atendida. Minutos después las colegas me acompañaron a hacer la exposición en la comisaria primera", detalló.

"El alumno tenía comportamientos que no eran acordes a su edad. Desde primer grado se realizó una intervención con el equipo de la Dirección de Servicios Educativos de Prevención y Apoyo (Disepa), su conducta no mejoraba. Se citó a la tutora todo el año. No apareció. Se sugirió que el niño inicie un tratamiento con profesiones, psicólogos, para ayudarlo. La madre nos reprochó eso. Nos acusó de meternos en su vida. Dijo que nos denunciaría ante el ministerio. A fin de año (2019) el chico tuvo un nuevo problema y fue grave. Se hizo venir a la madre y se le hizo firmar un acta por lo sucedido".

"Nos acusó de discriminar al niño. 'Ya vas a ver negra de mierda, lo que te va a pasar', me dijo y sacó al chico de la escuela. En diciembre mandaron a buscar la libreta, no se le entregó porque es documentación que se debe dar al tutor. Vino el padre. Retiraron la libreta, pidieron el pase".

"El niño tocó a una compañera. Le dijimos a la madre que eso no era normal. Ella dijo que sólo era un juego, le explicamos que esa no son maneras de jugar y se molestó. Nos insultó y se fue. Volvió ahora para inscribir al niño y me agredió. Tenemos miedo. Nos amenazó. Analizamos cerrar las puertas, limitar el acceso, poner un timbre, pero no queríamos eso para la escuela. Siempre atendimos a todos, escuchamos las sugerencias de todos y ahora tenemos miedo", concluyó.

Mercedes Vega tiene 20 años de docente, es vicedirectora y directora a cargo del establecimiento primario.