Red sanitaria en salud ambiental: propuesta de creación

Por el Dr. Jorge Osvaldo Gorodner

Especial para El Litoral

La actual situación epidemiológica establecida por el cambio climático y la variabilidad genética que se produce en algunos patógenos microbianos (ejemplo virus del Sars; Mers; Convid-19) determina que ante el riesgo sanitario generado por estas y otras variadas patologías transmisibles que agreden al ser humano, se torna necesario incrementar su conocimiento, como así, la disposición de los recursos suficientes para la adecuada asistencia del hombre enfermo, además de propender a la utilización de los instrumentos de prevención y lucha sanitaria contra estas infectopatías en beneficio de la comunidad, evitando situaciones de caos social por la amplia distribución global de las mismas.

No es suficiente el conocimiento universal acerca de determinado hecho biológico, sino que además el mismo debe adecuarse al tiempo, lugar y espacio donde se produce el fenómeno. Las patologías de acuerdo con múltiples comprobaciones científicas presentan características peculiares en relación con las áreas donde asientan y las comunidades afectadas, por ello es necesario estudiarlas en las áreas geográficas donde se presentan. Asimismo, las modificaciones del medioambiente con sus cambios ecológicos crean condiciones propicias para la diseminación de gravosas enfermedades infecciosas y los impactos sociales resultantes.

Sin dilación deben maximizarse las medidas preventivas, de asistencia médica calificada y adecuación operativa para la lucha y el control contra las enfermedades infecciosas de riesgo pandémico, como el coronavirus Convid-19; las endemoepidémicas, entre ellas, las transmitidas por vectores como la leishmaniosis; dengue; fiebre chikungunya; fiebre zika; fiebre amarilla; etc., además de las patologías estacionales de alta prevalencia en verano e invierno (gastrointestinales y respiratorias respectivamente) mediante el adecuado accionar de los recursos técnicos y profesionales especializados debidamente coordinados.

Es imperioso que cada región del país cuente con una institución con profesionales especializados en infectología. Estas deben integrarse funcionalmente en una Red Sanitaria para actuar de consuno, contando con un Centro de Referencia Nacional, llevando a cabo actividades de diagnóstico, investigación epidemiológica y asistencia médica, constituyendo de tal manera una Red Sanitaria en Salud Ambiental.

Los objetivos a lograr pueden resumirse de la siguiente manera:

l Dotar al sistema asistencial de un instrumento de alta complejidad que cuente con salas de aislamiento y presión negativa.

l Establecer con el nivel central del Ministerio de Salud Pública una eficaz comunicación acerca de la incidencia de las patologías infecciosas.

l Colaborar con diferentes servicios asistenciales mediante interconsultas.

l Coordinar actividades científicas y académicas en infectología y enfermedades emergentes, reemergentes y nuevas con Institutos de Investigación Universitarios.

l Promover pautas normatizadas de diagnóstico y tratamiento antiinfeccioso.

l Contribuir con la asistencia médica, capacitación y adiestramiento del recurso humano y la investigación médica en enfermedades infecciosas.

l Colaborar con los programas del Ministerio de Salud en los variados aspectos concernientes a las patologías emergentes.

Promover la prevención es económicamente más redituable que apelar a la lucha para eliminar una noxa establecida. Por ende, encarar la problemática infectológica, además de tratarse de un serio problema socio-sanitario también lo es económico, y en circunstancias de elevado monto. Cuanto se haga por la salud de la población justifica cualquier esfuerzo. No actuar consensuadamente es gravoso, siendo los costos económicos de magnitud con el perjuicio social consiguiente. Un maestro de la medicina decía que la infectología es clínica médica más fiebre, a lo que debemos agregar la emergencia en su accionar sanitario, por cuanto el tiempo es mandatorio para lograr el éxito o fracaso de las acciones.

El estudio sistemático de las patologías infecciosas, la transferencia del conocimiento y la asistencia médica especializada, permitirá un mejor aporte del sector salud al bienestar comunitario.

El autor es médico y doctor en Medicina (UBA); profesor honorario de Medicina (UBA); miembro de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires; director de la Carrera del Doctorado en Medicina (Unne); ex Profesor Titular de Infectología (Unne); ex director investigador del Instituto de Medicina Regional (Unne).