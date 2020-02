Italia confirmó once muertes por coronavirus

Un total de once personas murieron en Italia a causa del coronavirus y las autoridades de ese país notificaron el registro de al menos otros 323 casos, mientras que España, Austria y Croacia reportaron contagios vinculados a ese brote.

Los fallecidos en Italia pasaron ayer de siete a once, después de la muerte de dos hombres de 84 y 91 años y dos mujeres de 76 y 83, explicó el jefe de la Protección Civil, Franco Borrelli, quien indicó que esta patología “golpea sobre todo en términos de mortalidad a los mayores”.

Los contagiados aumentaron en 39 respecto a los datos del mediodía, hasta los 322, y la mayor parte, 240, se han localizado en el foco principal del virus en Italia, la región de Lombardía (norte).

Esta mañana, las autoridades italianas informaron el primer caso de coronavirus en la sureña Sicilia, otros dos en Toscana, en la región central, y un caso en la Liguria.

Tras la confirmación de los nuevos casos, el premier Giuseppe Conte pidió de todos modos “desdramatizar” la situación y consideró “injusto” que otros países limiten el ingreso a los ciudadanos italianos, mientras que en la península continúan los operativos con el Ejército y otras fuerzas de seguridad para hacer cumplir la cuarentena.

Por el momento, ningún país dispuso el cierre de fronteras total, y solo Kuwait canceló el puente aéreo con Italia, mientras que ayer Mauricio devolvió a 40 personas de Lombardía y Veneto pese a que no presentaban síntomas del virus Covid-19.

Desde la aparición del primer caso el pasado viernes, 11 personas murieron y 323 fueron contagiadas en toda Italia, especialmente en las regiones norteñas de Lombardía y Véneto, anunció Borrelli.

El gobierno italiano confirmó hay la disposición de jugar a puertas cerradas hasta el domingo 1 de marzo todas las competiciones deportivas, incluida la serie A de fútbol, en las cinco regiones del norte más comprometidas, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto y Piamonte.

España registró un nuevo contagio de coronavirus, en este caso en la región de Cataluña, el primero en la península, confirmó el departamento de Salud del gobierno catalán.

Este es el cuarto caso en España, después de los dos registrados en las Islas Canarias (un turista alemán ya dado de alta y el médico italiano confirmado ayer lunes) y un ciudadano inglés diagnosticado en las Islas Baleares (Mediterráneo), publicó la agencia de noticias EFE.

Los turistas que compartían hotel en la isla española de Tenerife, en las islas Canarias, con el médico italiano diagnosticado con el virus Covid-19 se encuentran confinados en el establecimiento, donde permanecerán hasta que se conozcan los resultados definitivos sobre el caso positivo, informaron fuentes oficiales.