Programa del fin de semana

El Consejo Federal dio a conocer en la tarde de la víspera la programación de partidos y los árbitros designados que controlarán la 21ª fecha del torneo Federal A.

El programa de encuentros correspondiente a la Zona A (Norte) de la competencia es el siguiente:

Sábado 29/02

17.00: Depro vs. Central Norte (Fabricio Llobet).

17.00: Douglas Haig vs. Defensores de Belgrano (Guillermo González).

Domingo 1/03

17.00: Crucero del Norte vs. Unión (Francisco Acosta).

19.00: For Ever vs. Sportivo Belgrano (José Sandoval).

20.00: Sportivo vs. Sarmiento (Nelson Bejas).

20.00: Boca Unidos vs. Gimnasia y Esgrima (Jonathan Correa).

Lunes 2/03

22.00: Güemes vs. Juventud Unida (Adrián Franklin).