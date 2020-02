Coronavirus: Salud difundió el protocolo y ya se activó ante un caso sospechoso en el Vidal

Por la presencia de casos sospechosos de coronavirus en Argentina, en la Sala de Situación del Ministerio de Salud Pública de la Provincia se realizó una reunión que presidió el titular de la cartera sanitaria local, Ricardo Cardozo, en la que participaron directores de hospitales, infectólogos, personal de Epidemiología, autoridades de Migraciones y fuerzas vivas, además de legisladores. En diálogo con la edición papel deEl Litoral, el ministro dijo que empezarán a aplicar el protocolo del año 2009, el que se llevó a cabo ante casos de gripe, y aclaró que tendrá algunas modificaciones.

En este sentido, destacó que la provincia tiene la particularidad de tener varios kilómetros de frontera y por ello ya empezaron a trabajar con el personal que está en los pasos fronterizos. También, indicó que habrá hospitales que tendrán un área de aislamiento, si fuera necesario, y que en las escuelas brindarán charlas con el objetivo de transmitir la importancia del lavado de manos como principal medida de precaución.

“Estuvimos hablando con distintos sectores privados, personal de terapia intensiva, directores de hospitales, legisladores y el con personal de salud en general. Vamos a tomar los aportes que hicieron desde estos sectores para un plan de contingencia para Corrientes. Trabajaremos con el protocolo que aplicamos en el año 2009 cuando tuvimos la pandemia de gripe, tendrá modificaciones y colocaremos nuestra impronta provincial. Vamos a trabajar con directores de hospitales para aislamiento y en la frontera para efectivizar protocolos nacionales”, sostuvo el ministro Cardozo.

En cuanto al consejo que daría hoy a la comunidad, remarcó la importancia de “estar bien informados” y “tener cuidado con lo que circula en las redes sociales”. “Hay que estar atentos ante cuadros sospechosos, son similares a la gripe y hay que tener en cuenta el nexo epidemiológico”, indicó y agregó que “el mensaje debe ser claro, no hay que tener miedo, sí cuidado y estar bien informados y, esto significa acudir a las fuentes oficiales”.

En este contexto y frente a la posible aparición de casos de influenza ( tiene síntomas similares al coronavirus) dijo que es importante la consulta precoz y que el médico será quien determinará los estudios correspondientes. En este sentido, Cardozo señaló qué hay que tener en cuenta sobre todo el nexo epidemiológico y que, ante casos sospechosos, hay disponibles encuestas para completar.

“Cada provincia pone su impronta particular. Corrientes tiene 700 kilómetros de frontera y debemos dar un enfoque diferente. Por otro lado, la provincia posee regiones sanitarias y también ahí van a organizar de forma particular cómo actuar. Todos somos responsables y estamos involucrados. Estuvo en esta reunión el Estado con Educación y Salud, cámaras legislativas y otros responsables. Los medios de comunicación son aliados permanentes”, sostuvo el ministro de Salud de la provincia.

En cuanto a la vacuna contra el coronavirus, recordó que está en estudio y que pasarán varios meses hasta su posible aplicación. Al respecto, señaló que “esta patología no tiene tratamiento específico, sí tratamiento sintomático, se está trabajando a nivel internacional en la vacuna, pero tardará varios meses. Por ello, es importante la información y prevención, la consulta precoz ante síntomas: tos seca, catarro, fiebre, dolores musculares y dificultad para respirar”.

“La cuestión estacional local perjudica más porque ahora se pueden sumar casos de gripe y entonces los médicos se van a tener que esforzar en diagnosticar”, comentó el ministro y agregó que “el frío favorece la aparición de enfermedades respiratorias”.

En cuanto al pronto inicio escolar, respondió aEl Litoralque “se trabajará con Educación sobre las recomendaciones”.

“Habrá charlas con los chicos sobre el lavado de manos y otros contenidos para que ellos puedan transmitir los conocimientos en sus hogares”, señaló.

Hasta ayer, al menos cinco personas permanecían en observación en Córdoba, San Juan, Ushuaia, Santa Cruz y la provincia de Buenos Aires por sospechas de haber contraído el virus, mientras otros siete casos ya fueron descartados, por lo que hasta el momento no hay resultados positivos en el país.

“No presenta síntomas gravesde gripe”; es muy posible que no esté infectado con Covid-19

En la mañana de ayer, en el Ministerio de Salud Pública, el titular de la cartera sanitaria local, Ricardo Cardozo, informó a referentes sanitarios y a autoridades de otras áreas sobre el protocolo por coronavirus que se aplicará en la provincia. Se trata de la guía de actuación sanitaria que se usó frente a la pandemia de gripe A (H1N1) en el año 2009. En la tarde de ayer se difundió que ya aplicaron el protocolo ante un caso sospechoso en el Hospital J. R. Vidal.

“Se presentó un hombre de Colombia que estuvo en Europa y viajó luego a Paraguay; por los síntomas que presentó aplicamos el protocolo que estableció el Ministerio de Salud Pública”, dijo aEl Litoralel director de dicho centro de salud, Horacio Sotelo.

Al no tener síntomas graves de gripe, no se trataría del Covid-19, aunque podría tratarse de otra enfermedad que está afectando a la región: dengue.

“El paciente está aislado y con un mosquitero para que no pueda infectar”, indicó el doctor Sotelo a este medio gráfico. Además, pidió que se lleve “tranquilidad” a la comunidad.

Estiman un incremento de cuadros de dengue

El último informe epidemiológico indicó que en la provincia había 67 casos de dengue, en Capital 53, en Itá Ibaté 1, Santo Tomé 1, Saladas 2, Empedrado 2, Itatí 3, Curuzú Cuatiá 1, Ituzaingó 1, Paso de la Patria 1, Riachuelo 1, Virasoro 1. En esta jornada, se esperan nuevos datos desde la provincia. Especialistas consultados porEl Litoral, indicaron que la cantidad de pacientes seguirá creciendo hasta mayo. En estas semanas se suma el regreso de los estudiantes a la universidad y por ello instalaron puestos de control sanitario en los campus de Corrientes y Resistencia.