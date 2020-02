El ex vicepresidente Biden avanza en las Primarias

El ex vicepresidente y precandidato demócrata Joe Biden encabezaba las encuestas de las primarias de hoy en Carolina del Sur, donde apuesta a una victoria clave para relanzar su carrera a la Casa Blanca y revertir los malos resultados obtenidos hasta ahora.

Según los últimos sondeos, Biden lidera cómodo las internas en ese estado occidental con 34,3% de los votos, un 12% más que el segundo, el senador y hasta ahora gran ganador de las primarias demócratas, Bernie Sanders, reportó el portal RealClearPolitics.

Pese a haber sido durante meses el favorito en las encuestas, las derrotas en Iowa y New Hampshire afectaron la campaña del ex vicepresidente de Barack Obama, cuyo mayor logro fue un distanciado segundo puesto en la última cita el pasado sábado en Nevada.

Un triunfo en las internas de mañana daría a Biden el impulso necesario para encarar con fuerza el próximo “Supermartes”, en el que 14 estados votarán para empezar a perfilar al favorito a enfrentar al presidente Donald Trump en noviembre.

El precandidato de centroderecha hizo estas últimas semanas una intensa campaña en Carolina del Sur, un territorio que consideró como su “plataforma de lanzamiento”.

“Me he sentido seguro sobre (mis chances en) Carolina del Sur porque he trabajado muy duro acá durante más de 30 años, no para postularme a la presidencia, sino para tener una relación con la comunidad”, dijo Biden a CNN.