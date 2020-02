San Martín sufrió pero volvió a la senda del triunfo frente a Peñarol

San Martín volvió a la senda del triunfo. Anoche, en Mar del Plata, derrotó a Peñarol 102 a 95. Así dejó atrás la caída frente a Bahía Blanca el lunes en dos tiempos suplementarios.

No obstante el Rojinegro terminó sufriendo en el cotejo disputado en el mítico Polideportivo Islas Malvinas. Llegó a sacar 17 puntos de diferencia, pero en base a perdidas y a que su rival le jugó en varios pasaje de contra, llegó a los instantes finales con el marcador cerrado.

El goleador del encuentro fue Le'bryan Keithdrick Nash quien aportó 35 puntos en el conjunto local. En el Santo se destacó Jon Fuller, autor de 24 unidades.

Pero la clave del triunfo correntino estuvo en los puntos que aportaron los jugadores que vieron desde el banco de suplentes: mientras en San Martín se aportó con 26, en Peñarol fueron solamente dos unidades. Allí fue importante el aporte de Matías Solanas quien encestó 11 unidades.

A pesar de que el lunes cumplió con dos tiempos suplementarios en Bahía, la merma física no se notó en San Martín anoche en el primer cuarto. Fue allí donde tuvo la mejor producción llevandose el parcial por 29 a 15 y con una gran defensa.

En el segundo chico el local mejoró sus condiciones en defensa. Se adueñó de la zona pintada y llevó las posesiones a 24 segundos. No obstante la diferencia que sacó la visita en el primer cuarto, le sirvió para manejar el tanteador.

A la vuelta del descanso, el Santo bajó su rendimiento. Sobre todo en los tiros de campo, aunque controló la arremetida de Peñarol. Ya en el último parcial San Martín estuvo mas preciso y se llevó la victoria.