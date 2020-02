Avanzan con el proyecto para construir el edificio que albergará al Centro de Promoción del Menor y a un CDI

El director de los Derechos de la Niñez y la Familia de Desarrollo Social de la Provincia, Manuel Santamaría, se reunió ayer con el director de Planificación y Obras, José Luis Matzner y el equipo de esa área para poder analizar los planos de lo que será el futuro edificio que albergará tanto al actual Centro de Promoción del Menor como al Centro de Desarrollo Infantil (CDI) que se creará en San Luis del Palmar.

Estas obras forman parte del anuncio de un plan solventado por la Provincia y que fue anunciado meses atrás por el gobernador Gustavo Valdés.

“El proyecto ya está armado y el diseño, sólo estuvimos evaluando si era necesario algún tipo de cambio para que las instalaciones reúnan las condiciones que se requieren en estos casos”, afirmó Santamaría al ser consultado porEl Litoral. En este sentido, estimó que una vez que esté todo definido, “seguramente ya se iniciará el proceso administrativo que implica el llamado a licitación”. Seguidamente, comentó que actualmente en San Luis ya funciona un Centro de Promoción del Menor al que asisten pobladores que tienen entre 6 y 18 años. Pero el edificio no está en óptimas condiciones y por eso es necesario uno nuevo que además permita ampliar tanto la cantidad de beneficiarios, como así también las actividades que allí se realizan.

“Mientras que el Centro de Desarrollo Infantil, que es lo que antes se conocía como Jardines Maternales, sería uno nuevo. Hasta el momento en la localidad no había uno y será de gran importancia porque brindará contención a niños que tienen entre 45 días y cuatro años”, detalló Santamaría.

Asimismo, destacó la importancia de la decisión del Gobernador en avanzar en este tipo de obras que son de gran importancia para el desarrollo de los chicos adolescentes.

Sobre esto graficó que al disponer de una infraestructura más amplia para el Centro de Promoción del Menor “por ejemplo vamos a poder incorporar capacitaciones en distintos oficios para los padres de los chicos y desarrollar actividades del plan Enia (Embarazo no intencional en la adolescencia)”, aseguró.