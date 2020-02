Transporte escolar: elaborarán un proyecto para poder trabajar en las vacaciones

Ante el inicio de un nuevo ciclo lectivo, desde el sector del transporte escolar comenzarán a trabajar en un proyecto para lograr que la Comuna los habilite a brindar otros tipos de servicios durante las vacaciones. Sostienen que la habilitación para trabajar supera hoy ampliamente los 5.000 pesos.

Además, señalan que vienen absorbiendo los defasajes económicos, que este año la tarifa arrancará desde los 3.000 y que cada vez se ve menos chicos en los transportes escolares.

El Litoraldialogó con el referente del servicio de transporte escolar, Pedro Abas, sobre el nuevo ciclo lectivo y el proyecto que pretenden elaborar para que los habiliten para trabajar durante las vacaciones y dijo que “realmente es muy difícil para nosotros este periodo, siempre comenzamos para atrás, sobre todo si consideramos que luego de no trabajar tres meses tenemos que hacer frente a todos los gastos de la habilitación de los coches”.

“Te imaginás ahora, por ejemplo, la revisión técnica que el año pasado salía 1.700 pesos ahora nos cuesta 2.500 pesos y a eso sumale todo lo demás, como renovación de carnet titular y auxiliar, más la patente al día. Sin dudas superaremos nuevamente este año los 5.000 pesos, que es mucho si consideramos que venimos de tres meses sin ingresos”, detalló.

“Sin dudas este año intentaremos juntar fuerza para lograr una ordenanza que nos permita mejorar toda la actividad y asimismo que nos habilite para brindar otros tipos de servicios durante las vacaciones”.

“Hay muchas fiestas durante el receso escolar, podemos también hacer traslados a las playas. Surgen muchas ideas, pero lamentablemente a pesar de haberlas propuesto hasta el momento no hemos sido escuchados, entonces la intención este año es comenzar a dialogar desde temprano en un proyecto común para todo el sector”, sostuvo Abas.

Mientras que en relación a la demanda comentó que “el año pasado éramos como 80 coches, pero se veían pocos chicos y mucha competencia desleal; muchos remises y hasta combis no habilitadas; pero nosotros no somos los que debemos controlar, es la Comuna y no lo hace. Por ejemplo, la última ordenanza que se modificó sobre el servicio de transporte escolar establecía que las unidades debían tener una antigüedad no superior a diez años y tranquilamente se puede observar que esto no se cumple y tampoco se controla, entonces todos hacen lo que quieren”.

Y en relación a la cantidad de coches que prestarán servicio este año, dijo que “el 26 de febrero hasta el 3 de marzo comienza el periodo de habilitaciones, por lo que después de ese tiempo sabremos. Pero la cantidad de coches ha venido disminuyendo porque el servicio demanda muchos gastos”.

“Ahora nosotros vamos a arrancar con una tarifa base de 3.000 pesos, dentro de las cuatro avenidas, pero los arreglos son entre los tutores y los padres, ya que depende mucho de las distancias. Porque deben considerar que otro factor que no se tiene en cuenta es el combustible, que también suma y que cada día está más caro, por lo que nosotros venimos absorbiendo todo el desfasaje del año pasado, porque sabemos que no podemos subir mucho la tarifa”.