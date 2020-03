Tell es nueva integrante de Corrientes Básquet

La jugadora oriunda de la provincia de Córdoba, Julieta Tell se sumó al plantel de Corrientes Básquet que tomará parte en la cuarta edición de la Liga Femenina de Básquetbol.

Tell (26 años), cuyo puesto es de base, se convirtió en la séptima ficha para el equipo que tendrá como entrenador a Franco Gutiérrez.

En el 2017 jugó para Quimsa de Santiago del Estero la Liga Femenina y en el 2018 integró el plantel de Las Heras Mendoza Básquet, en tanto que antes pasar a Gimnasia y Esgrima también de Mendoza tuvo un paso por el Federal junto a Monmatre de Catamarca.

Antes de desembarcar en Corrientes, pasó por Bolivia donde formó parte del plantel del club Deportivo Peñarol de Quillacollo.

De esta forma, el plantel de Corrientes Básquet ya tiene siete integrantes. Tell se suma a Agustina Basualdo, Paula Ramos, Sofía Cabrera, Micaela Piazza, Victoria Lara y Abril Ramírez.