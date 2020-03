Macron se expone a un papelón electoral en las municipales de Francia

Si se cumplen los pronósticos, el partido del presidente de Francia, Emmanuel Macron, sufrirá en las municipales de este domingo un fuerte revés electoral que confirmará que carece de implantación territorial y que, a dos años de las presidenciales, su reelección no es pan comido. Diferentes analistas consultados por Efe consideran que, aunque el domingo y el siguiente los franceses acuden a unos comicios locales, el resultado será también leído a nivel nacional, y todo apunta a que no será muy favorable al actual inquilino del Elíseo.

“Si La República En Marcha (Lrem, el partido de Macron) no conquista ninguna gran ciudad, el desastre será mayúsculo”, apunta el profesor de Sciences Po, Bruno Cautrès.

Prácticamente descartado el triunfo de sus candidatos en París y Marsella, las dos grandes ciudades del país, el punto de mira está situado en dos municipios: Lyon, donde el macronista de primera hora y ex alcalde socialista Gérard Collomb tiene opciones de ser reelegido, y Le Havre, feudo del primer ministro, Edouard Philippe, que dio un paso al frente y es candidato.