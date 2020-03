Hijos de Lesieux volverán a vivir en la casa que fue saqueada durante la clausura judicial

A pocos kilómetros del casco urbano de Perugorría, en la zona conocida como Aguay Chico, se encuentra la vivienda de la ex intendenta Angelina Lesieux, quien hasta ahora está con prisión preventiva por presuntas anomalías en la administración de recursos nacionales enviados para la ejecución de obras. Sin embargo, hace más de dos años sus hijos no podían acceder al inmueble porque regía una clausura judicial. El último jueves, tal como informó este diario, se levantó esa medida y la semana venidera, luego de una serie de reparaciones, dos de sus hijos volverían a vivir allí.

“La casa está en malas condiciones porque la saquearon, se robaron muchas cosas y también rompieron otras. Pero al menos recuperamos nuestro hogar”, aseveró a El Litoral una de las hijas de Lesieux. Después acotó: “La prioridad para nosotros es que mi mamá vuelva con nosotros”. Sin embargo, señaló que la recuperación del inmueble “permitirá que mi hermana y mi hermanito dejen de alquilar”. Ese retorno se concretaría la semana venidera, aunque aclaró que previamente necesitan al menos poder reparar los sanitarios, la cocina, cortar el pasto y fumigar el lugar.

“Los daños son muchos y sabemos que no podremos reparar todo ahora, pero al menos trataremos de que esté otra vez habitable”, indicó la joven.

Daños

Precisamente, los daños quedaron registrados en el acta judicial confeccionada en la tarde del último jueves, cuando se concretaron tres actos en la vivienda de Lesieux. Sobre esto, su abogado defensor, Marcelo Hanson, recordó que: “Primero se efectivizó la entrega del inmueble a una de sus hijas y se realizó en cumplimiento de la decisión del Tribunal Oral Penal de Mercedes, que ordenó que se levantara la clausura que regía desde enero del 2018, cuando se produjo el allanamiento de la vivienda. Posteriormente la volvieron a allanar, pero debido a que Lesieux denunció que su casa fue saqueada durante el periodo en que -en teoría- estaba bajo custodia judicial”. Tras lo cual añadió que “todos los daños que se observaron en la casa fueron registrados por un escribano público”.

En este punto precisó a El Litoral que la zona de la cocina estaban rotos los vidrios de la ventana y también las fajas. Y la puerta de ingreso a la misma área estaba abierta y que tampoco tenía los precintos correspondientes.

Asimismo, estaba rota la faja de la abertura por la cual se accedía a uno de los dormitorios.

“Fueron robadas muchas cosas y el estado de abandono era tal que hasta heces de ovejas había en el interior”, remarcó Hanson. Tras lo cual comentó que “seguramente ahora la Justicia investigará para identificar a los responsables, pero además se debería aplicar un resarcimiento por todos los daños ocasionados”.